La Municipalidad y el gobierno provincial van a liberar a un ejemplar de taguató, conocido también como gavilán o aguilucho, en la plaza San Martín en Rosario. El animal fue rescatado y rehabilitado, y se encargará de disuadir a las palomas que representan un problema sanitario para la ciudad desde hace tiempo. Rosario es parte de una región en la que las aves rapaces son comunes. Ejemplares como el mencionado, además de caranchos, chimangos o lechuzas podrían ser moneda corriente en la ciudad si se lograra una buena convivencia con las personas. Desde el municipio explicaron que el taguató, conocido como gavilán común, se utiliza en distintos puntos del país para ahuyentar a las palomas de forma natural.
