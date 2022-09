Marcelo "Teto" Medina logró construir una extensa carrera como conductor televisivo después de ser uno de los primeros integrantes que acompañaron los inicios en TV de Marcelo Tinelli. Sin embargo, este jueves fue detenido junto a otras 16 personas en una causa por presunta asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral en una comunidad destinada a la rehabilitación de personas con adicciones.

Los inicios del "Teto Medina" junto a Marcelo Tinelli

Medina, nacido el 13 de octubre de 1962 en Rosario del Tala, Entre Ríos, comenzó su carrera en la adolescencia como actor de publicidades. A comienzos de la década del 90 integró el primer equipo de Videomatch, junto a Marcelo Tinelli, que se emitía en la medianoche de Telefe.



También formó parte del programa Ritmo de la Noche. De allí pasó a Feliz Domingo y luego al panel de Indiscreciones, que conducía Lucho Avilés.

Después se mudó a Asunción, Paraguay, donde condujo el exitoso programa Jugate al 13, en 1998. Finalmente, decidió regresar a Argentina, y a su vuelta co-condujo con Georgina Barbarossa el programa Venite con Georgina.

Su carrera como conductor

A comienzos de los 2000 trabajó como conductor de varios ciclos televisivos, entre ellos Tetonet, un programa dedicado a la informática, producido por él mismo y co-conducido por Florencia Florio y Maximiliano Firtman.

En esa época concretó una alianza estratégica para el lanzamiento en Argentina de Odigo, un chat en línea que apareció después del ICQ y un tiempo antes de MSN.



También condujo, en 2002, el programa de televisión por cable Incorregibles, que se emitió en Canal 26, mientras que en 2006 trabajó en el programa de espectáculos Vamos que venimos, en Magazine.

En 2007 empezó a formar parte de Convicciones junto a Lucho Avilés y en junio de ese mismo año reemplazó a Matías Alé en Bailando por un sueño. También participó, en 2007 y en 2011, de Cantando por un sueño.

Formó parte, además, de un programa radial solidario, de Bendita TV, de Lo mejor de Viviana, Lo mejor de Bendita, Este es el show, Lo mejor de Soñando por bailar 2, La hora de Teto, El Chimentero, 90 días o menos, Implacables y Conectados con la actualidad.

Su etapa como músico

El conductor televiso, que llegó a recibir la llave de la ciudad de Rosario del Tala por su labor a favor de los Derechos Humanos, también tuvo un paso por la música. En 1992 lanzó su primer disco "Mi forma de ser", producido por Afo Verde, y en 2007 lanzó su segundo álbum, "Tetomanía", bajo la producción de Ramón Garriga y Chino Courvoisier.

Sobre su paso por Ritmo de la Noche y su etapa como músico contó en una entrevista: "¡Me escuchaban los más grosos! Alejandro Lerner, al aire, llegó a decir: 'en tu estilo, sos el mejor'. Ja, no se la quiso jugar. Y hasta me aconsejó el Flaco Spinetta. Una vez que le pasé un tema mío completo, me dijo: 'mirá, con esa pinta, seguí'. Un genio el flaco".

La causa por la que detuvieron al "Teto" Medina

Según las primeras informaciones, la detención de Marcelo "Teto" Medina derivó de una investigación judicial que pesa sobre la ONG "La razón de vivir", en donde él tendría participación como Operador Socioterapéutico en Adicciones. La causa está caratulada como "abandono de persona y reducción a la servidumbre, trabajos forzados, asociación ilícita usurpación de autoridad y título, incumplimiento de los deberes de funcionario público".



