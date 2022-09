El 27 de agosto Brenda Uliarte le anunció a su amiga Agustina Díaz que había mandado a matar a Cristina Fernández de Kirchner y alardeaba con la frase "hoy me convierto en San Martín". Uliarte le hablaba como en éxtasis: "Sabés el miedo que van a tener los presidentes?" Díaz, que figuraba en su agenda como "Amor de mi vida", le respondió: "BUENO no sé. Matá a quien vos quieras. Y ocultá las huellas. Bien pilla wachaaaa". "Si obvio lo estoy planeando. Recontra pilla. No me van a atrapar", se jactaba Brenda.



Este tramo de las conversaciones fue puesto este jueves sobre la mesa por uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Marcos Aldazábal, cuando se hizo en la Sala I de la Cámara Federal la audiencia por el pedido de excarcelación de Díaz, ya que pone en evidencia que la joven no era ajena al plan de magnicidio. Para la querella todos los mensajes muestran la participación de Díaz en el hecho y los riesgos procesales de otorgarle la excarcelación eran ostensibles, por ende le pidieron a los camarista Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, quienes resolvieron mantenerla en prisión.

Díaz, además, había ampliado su indagatoria el miércoles para insistir en despegarse con el argumento de que ella no estuvo en el lugar del intento de asesinato, el 1 de septiembre, en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta. Ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo dijo, según la declaración a la que accedió Página/12: “Brenda es una persona muy rencorosa. La primera vez que nos vimos después de que su hijo había muerto yo tenía miedo de que me haga algo en plena calle porque Brena había empezado con brujerías y cosas místicas que ahora están los adolescentes de hoy, el tarot y cosas así. Ahora mismo tengo miedo de Brenda y también cuando yo salga afuera de qué es lo que me puede esperar".

También dijo que Uliarte había eliminado un mensaje que decía que "Sabag era un boludo por no haberle dado las cosas a ella”. “Me dijo que Sabag sabe disparar, que el momento le jugó en contra pero que si era ella el tiro no erraba", declaró.

Lo que mostró Aldazábal es que en todo el contexto previo al intento de magnicidio Díaz estaba al tanto de que Brenda tenía un arma, de lo que planeaba, le daba consejos para poder eludir la responsabilidad y la alentaba.

El rechazo a la excarcelación de Agustina Díaz

Noticia en desarrollo.