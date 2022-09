"No puede haber modos ligeros, superficiales o complacientes contra los discursos de odio o negacionismo. Banalizar sus consecuencias afecta a toda la sociedad porque favorecen la repetición de los genocidios”, indicó el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar. La afirmación del también profesor titular de la UBA se realizó durante el encuentro que organizó la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires que se denominó “Crímenes de odio y negacionismos. La persistencia del genocidio”.



Junto a Slokar también expusieron la doctora Dina Porat, profesora de la Universidad de Tel Aviv e Historiadora Principal de Yad Vashem; también partició el licenciado en Ciencias Políticas de la UBA y Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski ); la doctora Valeria Thus, directora del Programa "Justicia y Memoria", Facultad de Derecho, UBA.

Durante su exposición, Dina Porat advirtió sobre la falta de leyes contra el antisemitismo a nivel internacional. En tanto que Glinski señaló que la proliferación de discursos de odio tienen consecuencias reales en la sociedad y llamo la atención respecto a la efectividad de las herramientas previstas en el orden jurídico.

Valeria Thus llamó a disputar la concepción liberal sobre la libertad de expresión. En particular se refirió al Informe del Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición de las Naciones Unidas y la estricta vigencia del desarrollo progresivo de la memoria y la no regresividad.