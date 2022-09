Se dio en el marco de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Agricultura y Ganadería; y Presupuesto y Hacienda, que presiden Leonardo Grosso (FdT), Ricardo Buryaile (UCR) y Carlos Heller (FdT), respectivamente.



Grosso, a modo de introducción, afirmó que “tenemos una enorme mora con la sociedad”. “El proyecto es una herramienta como síntesis de un proceso que pretende resolver un problema enorme con la destrucción de los humedales”, ponderó, y al respecto instó a los legisladores a que “asumamos esta responsabilidad para defender los intereses de nuestro pueblo”.



Como autor de una las diez iniciativas que están en debate, el titular de Recursos Naturales pidió “legislar y regular para que las provincias tengan más herramientas” ya que “el humo no tiene límites”. “El 2022 es el segundo peor año en cantidad de incendios desde que comenzaron los registros en 2010”, detalló al tiempo que aclaró que “el proyecto no viene a prohibir nada, sino que viene a establecer estándares de nuestra propia actividad”.



Ricardo Buryaile (UCR), quien preside la comisión de Agricultura y Ganadería, consideró “una irresponsabilidad legislativa tratar a libro cerrado el proyecto”. En ese sentido, esclareció que “no respondemos a ningún lobby, respondemos al mandato de nuestros representados”. “Tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo, porque las leyes se trabajan no se despachan”, concluyó.



Al anticipar que “apoyamos un proyecto de consenso”, Myriam Bregman (PTS/FIT – Unidad), firmante de otro de los proyectos, remarcó que “la naturaleza no respeta jurisdicciones” al criticar que “toda quema y humo es político producto de la dilación” para sancionar la ley. Luego, solicitó que haya un “inventario nacional” de humedales, que se denominen como “bienes comunes y no recursos”, y propuso que haya participación de las organizaciones socioambientales con opinión vinculante.



Ximena García (UCR) invitó a los legisladores a que “protagonicen el debate las voces equilibradas, moderadas y dialoguistas” para lograr una “ley aplicable y viable”. Para complementar, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que la norma “nos va a permitir tener previsibilidad para desarrollarnos de manera sostenible y valorar los beneficios que estos ecosistemas nos aportan”. En ese sentido, agregó: “Tenemos que buscar una ley que fortalezca las capacidades del estado y que fomente el federalismo de concertación”.



Desde Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, autora de uno de los proyectos, resaltó que “el punto desde el cual tenemos que pensar la ley es el desastre ambiental y no las conveniencias”. Asimismo, expresó que “las tierras despreciadas del siglo de la industrialización hoy son miradas como una de las tablas de salvación que tiene el planeta ante el cambio climático”.



Al respecto, subrayó que debemos “legislar para que tengamos un proceso de producción que sea sostenible”. “Esta ley no impide que se produzca, sino que exige que produzcan de manera sustentable, además de respetar la legislación, los compromisos internacionales y el ambiente”, sentenció.



Enrique Estévez (Bloque Socialista) expresó que “no podemos tapar el sol con las manos y negarnos a analizar responsablemente este tema”, al tiempo que sostuvo que “después le vamos a pedir al Estado que venga a cubrirnos a las ciudades, a los sectores productivos las consecuencias de las catástrofes ambientales que estamos viviendo”.



En referencia al proyecto presentado, el legislador especificó que “proponemos una autoridad de aplicación nacional que establezca un único inventario de humedales y un estudio de impacto ambiental para determinar qué actividades y cómo se pueden realizar”.



“Esta ley no es anti productiva ni va contra los sectores económicos, todo lo contrario, tenemos que llevar de la mano a la producción con la protección del ambiente, de manera sustentable y sostenible, respetando a las generaciones futuras”, manifestó Hernán Pérez Araujo (FdT).



También, aportaron fundamentos de los diversos proyectos Alicia Aparicio, Gabriela Estévez (FdT), Jorge Vara (UCR), Martín Berhongaray (Evolución Radical) y Romina Del Plá (PO/FIT-Unidad). Participaron del plenario intendentes y funcionarios.