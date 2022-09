El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau calificó como "una prueba más del accionar de un sector judicial que busca la impunidad del macrismo" el fallo de la Cámara Federal porteña que revocó los procesamientos del fiscal Carlos Stornelli y del falso abogado Marcelo D'Alessio.



"La decisión no me sorprende porque todos sabemos que esos jueces están allí para llevar adelante el plan de impunidad del macrismo", subrayó Moreau. En el mismo sentido, el legislador añadió que el fallo que deslinda al fiscal y al falso abogado del supuesto espionaje ilegal para perseguir a exfuncionarios kirchneristas está en línea con lo "que dijo Cristina" (Fernández de Kirchner) al hablar en la última jornada del alegato de su defensa en la denominada causa Vialidad. "Todos los argentinos estamos como si estuviéramos en Etado de sitio porque no hay garantías constitucionales para nadie. Salvo para los socios del macrismo, en Comodoro Py. Esto fue lo que ayer explicó Cristina", remarcó el diputado.



La Cámara Federal porteña revocó el viernes los procesamientos de Stornelli y de D'Alessio en el marco de la causa por espionaje ilegal derivada de la investigación por el supuesto pago de sobreprecios para la importación del Gas Natural Licuado (GNL). Así, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, consideraron que no existen pruebas que puedan determinar que tanto el fiscal como el falso abogado trabajaron en conjunto para perjudicar a los exfuncionarios.



De esta forma, la Sala I del tribunal de apelaciones de Comodoro Py sobreseyó a Stornelli y revocó el procesamiento de D'Alessio, que había dictado a fines de 2019 el entonces juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla. En tanto, Moreau recordó que "el antecedente" de esta Sala es haber señalado que "el plan sistemático de persecución política, apoyada entre otras cosas en el espionaje ilegal desarrollado durante el gobierno de (Mauricio) Macri fue instrumentado apenas por un grupo de cuentapropistas, cuando de ningún modo fue así".