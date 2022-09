A medida que se aproxima 2023, dirigentes y referentes políticos de la oposición comienzan a pensar en el escenario electoral que se viene: mientras algunos arman alianzas, hay otros que se despegan con el fin de ganar popularidad. Tal es el caso del presidenciable radical Facundo Manes que se refirió al Kichnerismo y al PRO como “dos extremos” que no pueden construir una mayoría social. Sus declaraciones generaron la reacción, casi inmediata, de su compañero de coalición, Fernando Iglesias, que le salió al cruce y recrudeció la interna de Juntos por el Cambio.

"El kirchnerismo y el PRO están en los extremos y no pueden construir una mayoría social", sostuvo Manes en declaraciones radiales, al ser consultado por un posible candidato y ganador para las elecciones presidenciales del año próximo. Asimismo, aseguró: “El radicalismo se ha puesto de pie”.

Casi de inmediato, Iglesias le respondió y calificó sus palabras de “inaceptables”. "El único extremo es el del oficialismo peronista intentando abolir la Constitución y seguir en el poder dividiendo a la oposición con la ayuda de tus declaraciones", escribió el diputado en Twitter.

Vieja disputa

Este no es el primer cruce que protagonizan los representantes de JxC. Durante 2021, Iglesias amenazó públicamente a Manes por haber pedido que Mauricio Macri se presentara a declarar en la causa que lo investiga por el espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan.

"Qué macanudo ese muchacho", lanzó de forma irónica el legislador opositor desde su cuenta de Twitter a las pocas horas de que se conociera la posición pública del radical sobre la negativa del expresidente ante la citación a indagatoria.

Para Iglesias no era el momento porque había que “ganar las elecciones", y le tiró una sentencia al por entonces candidato del PRO a la Cámara baja en representación de la Provincia de Buenos Aires: "Pero que se quede tranquilo. No lo vamos a olvidar”, dijo, en tono amenazante.

El día anterior a la amenaza, Manes había sido consultado sobre la decisión de Macri de no presentarse a indagatoria, y respondió que "no me parece bien, me parece que se debería presentar como cualquiera de nosotros".

Asimismo, no es la primera vez que Manes se manifiesta públicamente en desacuerdo con los planteos o decisiones de la coalición que integra. Recientemente, tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde la alianza opositora lanzaron un pedido de juicio político para destituir a Alberto Fernández. Esto generó una discusión interna y el neurocientífico no solo se negó a firmar el petitorio sino que además lo consideró una irresponsabilidad.

Manes planteó que, de mínima, tendría que haber sido discutido en reuniones que no existieron en la bancada opositora, y que se hizo para la tapa de los diarios. Del otro lado, le arrojaron con todo lo que tenían a mano.