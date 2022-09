Este lunes termina el juicio contra Alejandro Dagnino, quien a lo largo de más de un año amenazó reiteradamente en sus redes sociales al hije del presidente Alberto Fernández, Tani. En uno de los allanamientos en el domicilio de Alejandro Dagnino, en La Pampa, se había encontrado además un arma.

En este marco, el abogado de Tani Fernández, Juan Pablo Fioribello, sostuvo que Dagnino no es una persona con la que “se pueda disentir” y que "es un personaje cargado de odio y un resentimiento muy grandes".



"Como dije en la audiencia, acá no se trata del hijo o no hijo, sino de que haya este tipo de personajes que van dinamitando este odio por todos lados”, agregó en AM750.

“Son guapos de cartulina detrás de un teclado y cuando les cae la policía en la casa se les va la guapeza en dos segundos”, dijo el letrado.

Al respecto del fallo al que fue condenado el agresor, "Nos pusimos de acuerdo en una probation, porque acá no se trata de revanchismo. El objetivo no es que esta persona vaya presa, sino que intentamos que esta persona entienda con talleres de violencia y discriminación, que no es el camino", informó.

“Recién cuando cumpla todos los requerimientos, se terminará el proceso con el sobreseimiento”, señaló.