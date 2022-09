El actor denunciado por abuso sexual Juan Darthés presentó mediante su defensa un escrito para impedir que se reanude el juicio en su contra que se tramita en los tribunales de Brasil. En el texto, detalló que busca resguardar su salud mental. Así lo contó Thelma Fardin en sus redes sociales este martes por la noche mediante la publicación de un video en donde cuestionó los tiempos judiciales y habló de la revictimización que padece.

Cómo sigue el juicio a Juan Darthés en Brasil

Antes de este reciente pedido, Darthés había presentado una medida similar para frenar el proceso en tribunales inferiores. Ahora, busca que el Superior Tribunal de Justicia Federal de Brasil haga lugar a su pedido en la recta final del juicio en su contra, cuando solamente restan dos audiencias antes del veredicto.

En la primera de las dos últimas audiencias -que en principio está pautada para este jueves- está previsto que declaren los testigos aportados por la defensa y en la segunda será el turno de declarar de Darthés.

"Desde el primer día del juicio en su contra por abuso sexual Darthés afirmó que quiere que 'se sepa la verdad'. Pero lo cierto es que primero se fugó de la justicia de Nicaragua y ahora que no puede eludir el juicio en Brasil su estrategia es suspenderlo", remarcó Fardin. Según su análisis, Darthés busca frenar el proceso "por la contundencia de las pruebas y los testimonios en su contra".

El abogado de Darthés y la revictimización

Por otro lado, Thelma Fardín mencionó en sus redes que Darthés contrató al "abogado más caro de Brasil" para que lo represente y desplegó un manto de sospecha respecto a desde dónde surge el financiamiento del actor denunciado por abuso sexual infantil.

"Ya la sensación de estar enfrentando al poder es muy fuerte. ¿De dónde salen los recursos? Es un tipo conocido por ser quien defiende a los poderosos de Brasil, (...) gente que busca impunidad como está buscando Darthés", completó Thelma.

Por otra parte, la actriz se refirió a la revictimización que padece debido a los extensos tiempos judiciales ycuestionó que "el sistema judicial se empeña en garantizar la protección del silencio de los victimarios, a cualquier precio".

En la misma línea, remarcó: “No puede ser que esto (la causa) no termine más. Quién aguanta, quién puede aguantar. Si ya no aguanto yo que tengo bancada de abogados, Amnistía Internacional. ¿Quién aguanta? ¿Qué es lo que le está diciendo el sistema a las víctimas de abuso sexual?”.

El proceso judicial contra Darthés

El proceso empezó en diciembre de 2018 cuando Fardin presentó en Nicaragua una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés, por un hecho cometido en 2009 durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

A mediados de 2019, Nicaragua requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada. Entonces, el caso fue acogido por el Ministerio Público Federal (fiscalía) de San Pablo.

El proceso judicial, del cual participaron tres países -la Argentina, Brasil y Nicaragua-, tuvo 11 testigos, que declararon de manera virtual ante el juez Ali Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado ante un planteo realizado por la defensa del acusado.

Esta resolución fue apelada por Fardin y repudiada por las organizaciones de mujeres de toda la región, logrando, más de un mes después, que el mismo Tribunal Regional revirtiera su decisión en un fallo histórico y dispusiera que la causa continúe tramitando en la justicia federal.

