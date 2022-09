El aumento de escuelas tomadas por por estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires que reclaman mejoras en las viandas y contra de las llamadas “Actividades de Aproximación al mundo laboral” desató fuertes críticas de padres, madres y gremios que rechazaron las denuncias penales que impulsa el gobierno porteño para frenar los reclamos.

La avanzada, que fue anunciada por los medios por la ministra de Educación porteña Soledad Acuña comenzó a implementarse este martes con sospechosas visitas de policías a las casas de los estudiantes en plena noche, con el objetivo de notificar a los padres sobre la imputación. El Gobierno porteño ya anticipó que busca recaudar hasta un millón y medio de pesos por cada familia por día de toma.



Así lo explicó Micaela Libson, mamá de un alumno del Lengüitas, quien relató que fue una de las primeras en recibir la visita de la Policía de la Ciudad en su casa. “Ayer no estaba cuando llegó la policía. Fue una de las primeras a las que fueron. Llegaron a la noche y me avisó una vecina, a quien le preguntaron mis horarios. Yo avisé que no volvía. A la mañana volvieron a mi casa y bajé a recibir la notificación”, contó por AM750.



“Hablé con un abogado que me está asesorando. Me explicó que una contravención no puede ir por arriba ni de la Constitución ni del derecho internacional que apaña el derecho a expresarse. Se titula como el derecho a huelga. Los pibes toman el colegio”, explicó la mujer, indignada con la denuncia.

Para Libson, los estudiantes “están haciendo todo correctamente". "Debaten, arman asambleas, lo tienen todo organizado. Hay padres que, además, estamos acompañando y lo hacemos en el marco de la civilidad", sumó, y remarcó que "no hay delito en tomar un colegio. Nos guste o no, es el derecho de los y las estudiantes a expresar un reclamo que, además, es justo”.

Más de una decena de escuelas tomadas en la Ciudad

Las escuelas secundarias tomadas se multiplican en la Ciudad de Buenos Airesy ya hay más de diez establecimientos involucrados. De hecho, este miércoles se sumó el Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires.

A los padres o tutores de los alumnos la Ciudad les reclama un millón y medio de pesos por día de protesta en el Mariano Acosta. La noticia se extendió a un particular tarifario: la Ciudad reclamaría 876.000 pesos por día a los del Moreno; 820.410 a los de la escuela de Cerámica, 554.000 a los del Liceo 5; 291.000 a los del Pugliese; $ 377.585 a los del Claudia Falcone y 374.000 a los del García Lorca.

El repudio de un amplio abanico de legisladores, funcionarios y referentes de derechos humanos y la defensa de las infancias y adolescencias --entre elles Taty Almeida y Nora Cortiñas-- no se hizo esperar. La comunidad educativa organizó para hoy a las 12.30 un "Gran Abrazo al Mariano Acosta" "para decir NO a la persecución".

Seguí leyendo