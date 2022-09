El rapero Coolio murió este miércoles a los 59 años en un departamento de Los Ángeles. Así lo confirmó su manager Jarez Posey a la revista The Rolling Stone. Desde su entorno evitaron dar precisiones de los motivos del fallecimiento.

Cerca de las 16 (hora local) el servicio de emergencias médicas se acercó al domicilio de un amigo del cantante por una emergencia médica. Al llegar al lugar corroboraron su fallecimiento. Según el relato de Jarez Posey, el músico se descompensó en el baño de la casa.

El cuerpo forense que trabaja en la investigación aseguró que ofrecerá precisiones de los motivos de la muerte luego de realizada la autopsia.

Informes policiales publicados por el sitio web norteamericano TMZ indicaron que en la escena de la muerte no se encontraron drogas ni elementos relacionados con el consumo de estupefacientes. Por su parte, fuentes médicas consultadas por el portal sugirieron que el músico falleció a causa de un paro cardíaco.

"Gangsta's Paradise", uno de los hits de Coolio

Artis Leon Ivey Jr -más conocido como Coolio- irrumpió en la escena musical de Los Ángeles a finales de la década del '80. Sin embargo, su fama alcanzó un nuevo nivel cuando a mediados de 1995 lanzó la canción "Gangsta's Paradise", single que formó pare de la banda sonora de la película "Dangerous Minds", protagonizada por Michelle Pfeiffer.

Otras canciones mega exitosas de Coolio fueron "Fantastic Voyage", "1,2,3,4 (Sumpin' New) y "It's All the Way Live". Todas ellas formaron parte de los rankings Billboard, aunque "Gangsta's Paradise" permaceció en el puesto número 1 durante 3 semanas.