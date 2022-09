La Policía de la Ciudad disparó con gases lacrimógenos en el mediodía de este jueves a manifestantes que cortaban la autopista 25 de Mayo, en reclamo de "trabajo genuino" y el "aumento de las partidas presupuestarias para planes de empleo". Las organizaciones que conforman el denominado bloque Unidad Piquetera mantienen desde este martes un acampe sobre la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social. Según se prevé, a las 18 de este jueves se volverá a hacer una "asamblea piquetera" para definir la continuidad de las protestas.

Cerca del mediodía, un grupo de manifestantes subió a la autopista 25 de Mayo en sentido hacia Liniers e interrumpió el tránsito en forma completa. Luego de varios forcejeos, empujones y gases lacrimógenos, fueron desalojados por la Policía de la Ciudad, tras lo cual trasladaron el corte al Metrobus.

Refuerzo alimentario

Tras el desalojo, el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni pidió ser recibido por las autoridades y apuntó contra el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, por "estar desaparecido".

"Hay muchísima bronca, muchísimo hastío, hay mucha gente que está acá hace 3 días. El ministro de Desarrollo Social está desaparecido. Hace 3 días no viene al ministerio. Hay acampe en 20 provincias en este momento con reclamos al ministerio ¿A quién le reclamamos si no es al ministro? No aparece, no hace declaraciones, no propone una reunión, no hace nada. Si no va a dar una respuesta social a nadie, ¿por qué no se va a la casa y le deja el lugar a otro?", planteó Belliboni en declaraciones televisivas.

"El ministro nos mintió, nos dijo que iba a haber un refuerzo alimentario para gente que lo necesita y no lo hubo. ¿Entonces qué hacemos? ¿Le decimos a los compañeros 'resignensé, coman polenta'? No puede ser que no podamos tener comedores populares asistidos", añadió el dirigente.

La respuesta del Ministerio de Desarrollo

Minutos después, el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, desmintió a Belliboni y dijo que tanto el ministro como el resto de los funcionarios de la cartera "trabajan permanentemente".

"Nosotros estamos en permanente diálogo con todas las organizaciones, con municipios, con intendentes. Pudimos transitar la pandemia con mucha dignidad mediante el diálogo. Y en ese momento tan difícil implementamos un programa, que es la Tarjeta Alimentar, que es el más importante en los últimos 30 años y que llega a 4 millones de niños y niñas de toda la Argentina", recordó.

En estos años, aseguró, "aumentamos un 130% el sistema alimentario escolar en nuestro país". A su vez, siguió el funcionario, existe "una política de asistir a los comedores y merenderos y organizaciones sociales con alimentos pero es un acompañamiento".

En la reunión del viernes, indicó Aguilera en ese sentido, "ofrecimos dos cosas y no aceptaron: una tiene que ver con garantizar la variedad de los alimentos y la otra con impulsar rápidamente el pago de convenios de algunas organizaciones que necesitaban herramientas y máquinas".

El problema, afirmó en ese sentido, es que "nosotros planteamos producción y trabajo y ellos plantean planes sociales. Ahí es donde tenemos la diferencia".

El Gobierno porteño se desentiende de la situación

Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad, dijo en declaraciones a TN que "aquí no va a haber anarquía" y que "nuestro límite va a ser la violencia", en referencia a "subir a la autopista y poner en riesgo a terceros".



Lo que ocurre "es una consecuencia de la inacción del Gobierno nacional. Venimos de una semana de prender fuego a gendarmería en Mascardi, el conflicto con el Sindicato de Neumáticos, las tomas de los colegios. Y ahora vemos la falta de respuesta a una situación realmente compleja, que no se puede solucionar con la policía, que es la pobreza", indicó el funcionario.

"Esto lo soluciona la política, no la Policía. ¿Dónde está el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Trabajo? (...) Las cifras (de pobreza) duelen, pero una cosa es que eso se manifieste con derechos y otra cosa es que hagan lo que quieran (en referencia al corte de autopista). La Ciudad no es una anarquía, no vamos a permitir que hagan lo que hacen en el Mascardi", insistió D'Alessandro.

Acampe



El acampe de los manifestantes, apostados frente al Ministerio, ubicado en la intersección de las avenidas Belgrano y 9 de Julio, se inició el martes a las 14.

Este miércoles, también en declaraciones a la prensa, Aguilera dijo que el acampe "no es la salida" y afirmó que el Gobierno nacional mantendrá su decisión de resolver los problemas "con trabajo y no con planes sociales".

"Sabemos que hay necesidades y angustias, pero los acampes no son la salida. Tenemos que salir con trabajo, el plan social no tiene que ser permanente y es una decisión tomada por el Gobierno Nacional", remarcó el viceministro.

Belliboni, por su parte, insistió este miércoles en "abrir una mesa de negociación, para analizar cómo vamos a hacer la transición de los planes sociales a trabajo" y dijo que "hay compromisos que no se cumplen".