Luego de una asamblea realizada en la tarde de ayer, las organizaciones que integran Unidad Piquetera resolvieron continuar el acampe frente a a la sede del Ministerio de Desarrollo social. La decisión fue tomada en forma unánime por todas las agrupaciones, a partir de la falta de respuesta del Ejecutivo nacional a sus demandas. Advierten que volverán a debatir la continuidad de la medida todas las tardes, "frente a un gobierno que no escucha". Desde la cartera que dirige Zabaleta manifestaron que "los acampes no son la salida" y se niegan a negociar mientras se mantenga esta forma de protesta.

Por segunda noche consecutiva, el paisaje de la avenida 9 de julio estará repleto de carpas y banderas. Desde el obelisco hasta la intersección con México, manifestantes de la treintena de organizaciones nucleadas en el movimiento Unidad Piquetera se preparan para desafiar al viento y el frío, luego del anuncio que hizo una de las referentes del MTR desde el escenario montado sobre Moreno: "Mañana a las 18 horas volvemos a hacer asamblea piquetera para seguir definiendo nuestro plan de lucha. Ahora sacamos la carpa y a seguir piqueteando, compañeros". Los manifestantes permanecerán en reclamo de "aumento de los planes, comida para comedores, trabajo genuino y en contra del ajuste". "Ya lo veo, ya lo veo. Esta noche, acampe piquetero", fue el canto que resonó en la noche del miércoles.

"La intransigencia del Gobierno va a hacer que esto continúe días y días", sostuvo Eduardo Belliboni, dirigente del Partido Obrero, en diálogo con Página/12. "Ante la intransigencia del Gobierno, continuamos con lo que votamos que fue este plan de lucha que cada día a las 6 de la tarde se va a reunir y va a discutir si continúa o se levanta, hasta que por lo menos se sienten los funcionarios y nos den algun tipo de respuesta a alguno de los puntos que pedimos. Por ahora no han considerado ni uno solo", dijo.

Belliboni remarcó que no han recibido ningún ofrecimiento, como tampoco una intención clara de abrir canales de diálogo: "No hay ninguna propuesta formal del Gobierno. No nos llamaron, no nos convocaron a una reunión. No sabemos qué quieren porque realmente necesitamos respuestas en serio y no ha habido ni siquiera una reunión". El último contacto entre funcionarios y referentes sociales fue una llamada telefónica realizada el martes por la mañana, antes del acampe.

Desde las organizaciones creen que es el Ministerio de Economía quien obstaculiza la asignación de los fondos. Es por eso que los reclamos tienen como blanco tanto a Desarrollo Social como a la cartera conducida por Sergio Massa. En este sentido, las agrupaciones piqueteras ven con preocupación las medidas impulsadas por el titular de Hacienda, quien manifestó nuevamente durante la presentación del Presupuesto 2023, que se propone "cumplir los objetivos que se ha planteado el Parlamento cuando Argentina decidió renegociar el acuerdo con el FMI". Lo que se traduce en una reducción del gasto para el próximo año.

La coordinadora nacional territorial de Libres del Sur, Silvia Saravia, dijo a este diario que "el Gobierno, evidentemente, no comprende que estamos tomando esta medida tan drástica porque lo que está sucediendo en nuestros comedores y merenderos es realmente muy grave". Y destacó el esfuerzo que realizan las familias representadas en el acampe: "Como el Estado no termina de asistir con alimentos como corresponde, son nuestras compañeras y compañeros quienes ponen de sus bolsillos, de la tarjeta Alimentar, de la asignación, de lo que cobren, para poder sostener esos espacios de alimentación que hoy dan de comer a miles y miles de personas en nuestro país".

Los manifestantes llegaron el martes pasadas las 14 a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social y algunos permanecieron durante toda la noche. En tanto, otros comenzaron a llegar durante la mañana del miércoles, portando banderas y redoblantes para continuar la visibilización de la protesta en reclamo de "trabajo genuino" y el "aumento de las partidas presupuestarias para planes de empleo".



Más temprano, el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, consideró que el acampe "no es la salida" y afirmó que el Gobierno nacional mantendrá su decisión de resolver los problemas "con trabajo y no con planes sociales". “No desconocemos que la realidad es compleja. Pero entendemos que si bien compartimos el diagnóstico, la salida es con más producción, más trabajo”, señaló el funcionario en declaraciones a la AM750 en referencia a la decisión del Gobierno de no reabrir la inscripción de los planes Potenciar Trabajo.



Desde Unidad Piquetera destacaron que "se trata de una medida de lucha a nivel nacional". En Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, integrantes del Polo Obrero continuaban desde el martes con un acampe frente a la municipalidad local, en apoyo al reclamo que se lleva a nivel nacional. "Los planes sociales no alcanzan y tampoco ha habido apertura de planes sociales", señalaron los manifestantes, y agregaron que "la mayoría de los que están acá no tienen vivienda propia".

Tras pasar la madrugada en el interior de carpas, los manifestantes continuaron durante el miércoles con la protesta pese a que mantuvieron un encuentro con las autoridades municipales para trata de llegar a un acuerdo.