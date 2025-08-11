"Los puertos están llenos de contenedores que vienen de China", afirmó el líder del sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, Cristian Jerónimo. Así, graficó la magnitud de la crisis que atraviesa el sector, golpeado por la caída del consumo y la apertura de importaciones.

Jerónimo explicó en declaraciones a la 750 que la industria del vidrio atraviesa una crisis producida por la caída sostenida de la demanda y el boom importador de productos desde China.

“La realidad es que la industria no es ajena a la realidad generalizada de la industria nacional hoy. Hay una recesión importante y está peleando con los puertos llenos de contenedores viniendo de China”, señaló el sindicalista.



Y añadió: “Nuestra industria tiene tres o cuatro ramas con mucha incidencia. Una es la construcción, cuando se cae tiene mucho impacto. La otra es la automotriz. Y es generalizado”.

En este sentido, recordó cómo es que la importante empresa de fabricación de termos Lumilagro, también gran demandante de materia prima, hace pocas semanas salió a explicar la importante crisis que viven en la empresa producto de la recesión y anunció que importará productos para el mercado argentino.

Tras lo que afirmó: “Todo es caída de producción y políticas que van a contramano de cuidar la industria nacional. Esta política económica en su mirada nos tiene como un país primarizado”.

Por eso, en este contexto, dijo, la situación es de “ir peleándola” como es posible. “Creemos que el índice inflacionario es mentiroso. El costo de vida es altísimo. Y no hay paritarias que alcancen”.

Así y todo, dijo, “por la responsabilidad, tratamos de discutir las mejores paritarias posibles en el día a día viendo cómo está la actividad”. “Porque con empresas cerradas no hay paritaria que se pueda discutir”, afirmó.

“Me parece que eso está a la vista de propios y extraños, que juega con la incertidumbre de los trabajadores. De no saber si algún día va y se encuentra con la fábrica cerrada”, dijo.

Luego, finalizó con una reflexión sobre el rol de las centrales obreras en este momento: “El rol de los sindicatos es el contener y darle certidumbre a los trabajadores. Si uno puede ayudar a alguna empresa a que no cierre, debe hacerlo”.

Seguí leyendo