Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este lunes.
Los costos del plan aguantar
Por David Cufré
El Gobierno está jugado a llegar a las elecciones con el dólar dentro de la banda de flotación y, si es posible, lejos del techo. La prioridad de la política económica sigue siendo dominar la inflación, para mejorar las chances electorales del oficialismo en octubre. Es lo que se denomina el plan aguantar. Se hace lo que haga falta para lograr esos objetivos: que no se desborden el dólar ni los precios. Suben las tasas de interés, se pisan los salarios. La economía real paga las consecuencias, y para peor, acumula tensiones.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1285 para la compra y $1335 para la venta.
El dólar blue está a $1305 para la compra y a $1325 para la venta.