DOMINGO 2

FOTOGRAFÍA

Bienal tucumana Llega la Bienal Argentina de Fotografía Documental en Tucumán. Este año celebra una década y contará con una programación dedicada al público en general y particularmente a la comunidad fotográfica y de las artes visuales. Volverá a reunir a figuras como Helen Zout, Eduardo Gil y Ananké Assef; artistas internacionales como Andrea Jösch, académica y curadora chilena; Verónica Cordeiro, del CdF Montevideo; Diana Taylor, directora del Instituto de Performance y Política de New York, entre otros. Las propuestas ocupan parte de los espacios culturales de la ciudad capital como el Museo Casa Histórica de la Independencia o el Centro Cultural E. Virla.

Del 5 al 8 de octubre, en San Miguel de Tucumán. Gratis.

MÚSICA

Conexión Sujatovich Leo Sujatovich improvisa en el piano a partir de las historias personales que el mismo público le comparte por mail. Sujatovich, quien fue tecladista de Spinetta Jade, colaborador de innumerables artistas internacionales y compositor de músicas de películas, propone una experiencia original y emotiva, convirtiendo en música los relatos de la gente. Estarán como invitados sus hijos Luna y Mateo.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1100.

TEATRO

Yo solo quiero actuar Teatro, danza, música y performance se fusionan en un montaje experimental para hablar de problemas actuales en la escena independiente: la autogestión, la búsqueda de reconocimiento, y la incapacidad de sostenerse económicamente como artista. Yo solo quiero actuar es una instalación performática a través de la que se exponen frustraciones, miserias y todo lo que un artista independiente soporta en nombre de la pasión. Escrita y dirigida por Gabriel Gavila y actuaciones de Angie Saenz Briones, Micaela Luna, Javier Roldan, Nahuel Gordillo y Danny Gabriel Pérez.

A las 20.30, en La Sodería, Vidal 2549. Entrada: a la gorra.

Meraviglioso Se desarrollará el Festival de Teatro Independiente de la Comuna 15. Habrá espacio para once obras teatrales en nueve espacios culturales. Hoy será el turno de Meraviglioso, de Marina Barbera. Un muchacho. Un varón. Un tipo común. Su casa y todas las generaciones que guarda adentro. Las manías. Sus cosas. La comodidad de la conversación con sus cosas y con quienes ya no están. El sentimiento ancho de ser el único conquistador del hogar. Segundo escolta. Semifinalista. La costumbre del recuerdo. La gomina. El portatraje. El almidón. Actuación: Lucas Di Giorgio.

A las 19, en C. Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. A la gorra.

Ravioles Domingo, un año antes del mundial ‘78. Barrio periférico de la Capital Federal, casitas bajas, pibes jugando al fútbol. En una casa a mitad de cuadra viven los Shultz. Hoy es un día especial para ellos. La familia está esperando la visita del hijo pródigo que regresa acompañado. Lleva un año “ausente” y la visita coincide con el cumpleaños de su madre. La casa está invadida por el olor a tuco. Sobre la mesa están los ravioles. El postre lo traen los invitados. Dirige Osvaldo Peluffo. Con Diana Lelez, Jorge Ribak, Florencia Rey y Gustavo García, entre otros.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151.

LUNES 3

CINE

Eldorado Después de recorrer el circuito de festivales locales, se estrena la película de Francisco Bouzas (La cuarta dimensión) David viaja al selvático Eldorado esperando encontrar a Ramiro. En la búsqueda de una amistad perdida, David encuentra a César, quién lo acompaña en esta tierra fronteriza, creada a base de falsas promesas. Filmaciones caseras, testimonios y una investigación personal se intercalan a lo largo de 20 años. Los vínculos dan luz a esta historia de desencuentro y migración. Se trata de una película mutante, donde las formas del relato cambian como lo hacen los soportes. Con Lautaro Mackinze y César Languidey.

A las 19.45, en el Cine Gaumont, Av .Rivadavia 1635. Entrada: $90.

FOTOGRAFÍA

Un eterno domingo La Fotogalería del Teatro San Martín presenta la exposición Premio Fundación María Elena Walsh 2020 Fotografía, “Vivir en 2020”, en la que se exhibirá la muestra de la fotógrafa María de la Paz Gutiérrez, ganadora del premio, junto con las obras de los fotógrafos Mariano Manikis, Martín Bonetto y Mauricio Centurión, que obtuvieron menciones. Las fotografías exhibidas registran, desde diferentes ángulos, la experiencia vital de los fotógrafos durante la pandemia de 2020 y el obligado aislamiento que les tocó vivir.

Hasta el 30 de octubre, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

ARTE

Devorador de sueños Esta exposición reúne una selección del trabajo de Diego Perrotta de los últimos tres años. Se expondrán una serie de pinturas y acuarelas. La serie propone un relato épico sobre diferentes personajes que desarrollan sus luchas, mientras oscilan entre dos polos, aparentemente opuestos, como el bien y el mal. Se trata del cruce entre lo onírico y lo místico que devela ciertos estados de conciencia y apertura hacia el mundo que hoy nos atraviesa de manera brutal. El contraste entre sus obras reflejan el cruce espejado de lo humano con lo monstruoso, de la muerte con la vida, de lo fantástico con lo real. Texto de sala: Laura Casanovas.

Hasta el 28 de octubre, en Roldán, Libertad 1033. gratis.

La metamorfosis del rubí En diálogo con el equipo curatorial del ciclo anual “Encantador de la noche”, se presenta la exposición individual del artista Daniel Basso, primer premio Klemm 2020. Basso presenta una instalación site specific en la sala 6 de la Colección Permanente, a la manera de una intervención que se integra con el patrimonio y la arquitectura de las salas de la Fundación.

En Fundación Federico J. Klemm, Marcelo T. de Alvear 626. Gratis.

TEATRO

El teatro bajo la arena En un futuro más o menos cercano, donde las corridas de toros están prohibidas, dos investigadoras disertan sobre la obra de Federico García Lorca. La conferencia sucede en una plaza de toros en Almería. A través de los escritos no dramáticos, manifiestos y cartas, los directores iniciarán un contacto con ese cuerpo de ideas para crear algo nuevo. Con dirección de Laura Paredes y un elenco compuesto por Manuel Attwell, Agustín Gagliardi, Nicolás Levín y María Inés Sancerni.

A las 20.30, en el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: desde $1000.

MARTES 4

CINE

Argentina, 1985 Llega a salas la nueva película de Santiago Mitre (La cordillera, El estudiante). El film está inspirado en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que se atrevieron a investigar y perseguir la dictadura militar más sangrienta en la historia de nuestro país. Ambos reunieron un equipo jurídico de dudosos héroes para su batalla de David contra Goliat. El largometraje recibió una ovación en la 79° edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, participó en la 70° edición del Festival de Cine de San Sebastián y fue seleccionada como representante nacional en los Premios Goya 2023. Con Ricardo Darín y Peter Lanzani.

En cines Atlas, Lorca y Multiplex.

MÚSICA

Escalandrum El sexteto de jazz invita a cuatro veladas extraordinarias donde se combinará la música y la gastronomía porteña en sus mejores versiones. Escalandrum, que acaba de ser nominado al Premio Gardel de Oro y ganar en el rubro Mejor Álbum Orquestal de Tango por 100, ofrecerá un concierto íntimo con algunos de los temas más aclamados de su carrera. Versiones de Piazzolla, Charly García, los Redonditos de Ricota y composiciones propias serán parte de estas noches en las que el sexteto se reencontrará con su público argentino luego de una extensa gira sudamericana.

A las 20, en Los Galgos Bar, Av. Callao 501. Reservas: [email protected]

Cuentos cantados El legendario artista Miguel Cantilo presenta su nuevo disco, una obra que reúne antiguas narraciones tradicionales de Medio Oriente musicalizadas e interpretadas por él, con participación de músicos invitados. Lo acompañarán algunos de los músicos que intervinieron en la grabación.

A las 20.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $1000.

ARTE

Las otras Esta es una exhibición de Melisa Calabria que reúne pinturas y dibujos realizados, en su mayoría, en la escuela del maestro Odd Nerdrum, en Noruega. Un contexto peculiar de trabajo y reflexión de profunda introspección, de retiro del cotidiano para sumergirse en la inmensidad del mundo onírico. La muestra busca perpetuar el tiempo, homenajeando la tradición del oficio. Son pinturas que quieren comunicar las posibilidades del ser desde su evidente unidad y las posibles transfiguraciones que éste atraviesa al estar sujeto al constante cambio del mundo material.

Hasta el 21 de octubre, en Halería Vermeer, Suipacha 1168. Gratis.

Parampara Esta muestra continúa una serie de obras iniciadas en 2021 y que el artista expuso por primera vez bajo el nombre Muchacho del Paraná. Allí Brandazza absorbe, además del vínculo con la historia local, la atmósfera dramática actual. La obra respira un contexto signado por el ecocidio que se desarrolla en las últimas décadas en la región del litoral argentino y que ha provocado la bajante más grave del río en 77 años. Es la tensión entre la belleza de sus esculturas anacaradas con el barro y la fantasía sensual que evocan esos cuerpos en medio de la realidad brutal. Curador: Carla Barbero.

En Galería Pasto, Pereyra Lucena 2589. Gratis.

MIÉRCOLES 5

MÚSICA

Lucy Patané Virtuosa guitarrista, compositora y productora artística, Patané lidera en vivo una banda poderosa que no pierde sensibilidad, con toques de rock de vanguardia. En su primer show propio en Niceto, desenfundarán junto a su grupo expandido un ecléctico repertorio explosivo entre pasajes sensibles y distorsión.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $2500.

ARTE

Nadie nace de un repollo En las pinturas de Felipe Álvarez Parisi se concentran en pequeños gestos que exigen ser mirados con atención. En sus últimas obras, del ejercicio de imaginar una mitología por y para las verduras crecen en ramificaciones intermitentes explosiones debajo de la tierra que ahora se ven amplificadas. Una huerta tomada por verduras que ya no quieren ser cosechadas. ¿Si la mazorca abre sus chalas para protegerse de la voracidad ajena? Lo humano es desplazado del rol protagónico y las verduras reivindican su derecho al goce, al descanso, a ser retratadas, a hacer historia, a escribirla. ¿A dónde fuimos a parar las existencias “humanas”?

En Mite Galería, Av. Córdoba 380. Gratis.

Miniatura Criaturas oscuras y hermosas, niñas pálidas y etéreas, seres frágiles que habitan la penumbra de un mundo cercano. Ellas y ellos protagonizan las obras de esta muestra colectiva de Daniela Zahra, Dixie Riedel, y Belén Aguilera. Zahra (también conocida por ser cantante y bajista de Mujercitas Terror y responsable de su identidad gráfica) le dio la posibilidad de compartir el espacio a Daniela a Aguilera y Riedel, dos artistas que, con diferentes experiencias, también exploran un universo de personajes inocentes que flotan con dulzura lúgubre en el espacio que separa los sueños de las pesadillas, habitantes de un cuento de hadas gótico y personal.

Hasta el 13 de octubre, en La Casa de la Juventud, Don Bosco 47, San Isidro. Gratis.

CINE

De eso no se habla A 100 años del nacimiento de María Luisa Bemberg, se celebra a una de las más grandes cineastas argentinas. Este film trata sobre los oscuros padecimientos de una viuda temperamental que es desplazada de su camino por su hija, una mujer diferente del resto, extraña y melancólica. Ambientada en los años treinta, antes del surgimiento del psicoanálisis y la televisión, en San José de los Altares, un pequeño pueblo pero deprimido por la desolación y víctima de su mediocridad. Con Marcello Mastroianni, Luisina Brando, Alejandra Podestá, Jorge Luz, Betiana Blum, entre otros.

A las 20, en Cine York, Alberdi 895. Gratis.

Kinuyo Tanaka Se llevará a cabo un ciclo de largometrajes dirigidos por la gran actriz y realizadora japonesa, inéditos en nuestro país. Hoy se podrá ver La princesa errante, con Machiko Kyô, Eiji Funakoshi, Atsuko Kindaichi. Basada en la autobiografía de Hiro Saga, pariente lejana del emperador japonés Hirohito, la vida de la protagonista de este drama histórico –que transcurre durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial– da un giro dramático cuando Pujie, el hermano menor del emperador de Manchuria, le pide matrimonio.

A las 15 y a las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $450.

JUEVES 6

FOTOGRAFÍA

Mirada coreana Se inaugura la muestra “Mega Seúl 6 décadas”, con 67 imágenes de la capital de la República de Corea registradas por trece fotógrafos de ese país durante los últimos 60 años, que dan cuenta de cómo la ciudad se transformó en la megalópolis actual, a veces extraña a los ojos de sus propios habitantes. Las imágenes reunidas en la exhibición son testimonio de los cambios que atravesó la ciudad desde la década de 1960 (cuando la canción “Himno de Seúl” se volvió popular), hasta el momento en que la actual ciudad se convirtió en el hogar de más de diez millones de personas que migraron allí en busca de progreso.

Hasta el 20 de noviembre, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

CINE

Classical period Un grupo de intelectuales jóvenes participa en una lúdica serie de rounds de boxeo académico. Entre discusiones sobre Dante y ejercicios lingüísticos solitarios, Cal enfrenta a sus amigos en debates discursivos que abarcan la historia, pero eventualmente llevan a preocupaciones más personales. El amor de Ted Fendt (Outside noise) por el dúo de cineastas Straub-Huillet encuentra su mayor realización en esta oda lúdica al lenguaje, la teología y la Divina comedia de Dante. Sesiones de batallas eruditas dan lugar a micro dramas interpersonales y se cuestiona la constitución del ego académico.

Disponible a través de MUBI.

Existir La nueva película de ciencia ficción y aventuras de Gabriel Grieco (Naturaleza muerta), se basa en mitos y leyendas argentinas: historias sobre avistamientos de ovnis en Salta (Cachi), El Cerro Uritorco en Córdoba (Valle de Punilla), entre otros lugares de la Argentina. Lola y Renzo buscan a su amigo Lautaro, quien siempre fue un curioso de la vida en otros planetas. Siguiendo sus pasos, parten a una aventura que puede ser una espiral hacia la locura, o una revelación que pondrá a prueba sus creencias. Actúan Vanesa González, Victorio D’Alessandro, Gabriel Grieco, Luis Machín y Fabiana Cantilo, entre otros.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Cuando la miro Julio Chávez debuta como director con esta película. El actor se prueba como realizador y guionista para Cuando la miro, film que también protagoniza junto a Marilú Marini. Ambos interpretan a un hijo y una madre que han pasado un tiempo distanciados y a través de un proyecto artístico se vuelven a encontrar, sacando a la luz algunos de los puntos de conflicto de la relación como el dolor de tener una madre distante.

A las 18, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

MÚSICA

La Nube Mágica La banda de indie folk psicodélico fundada por Juanito El Cantor festeja sus diez años de actividad con un concierto donde se recorrerán las canciones más icónicas de sus dos álbumes (La nube mágica y El poder de la música), así como también tocarán en vivo por primera vez su single “Tempranera”, editado en 2021, ya que será su primer concierto desde la pandemia.

A las 21, en el Teatro Margarita Xirgu, Chacabuco 875. Entrada: desde $1500.

VIERNES 7

ARTE

Cuerpos intermitentes El Proyecto Cruces es una muestra que propone un abordaje renovador del Patrimonio del Museo Petorutti. El primer episodio tiene como objetivo poner en diálogo producciones de emblemáticos artistas argentinos que conforman las colecciones de los museos de nuestro país con obras de artistas actuales. La incorporación de artistas contemporáneos ajenos a una colección hecha de fragmentos de historias pasadas aporta un aspecto actual, que hace de los lenguajes un cuerpo intermitente dispuesto a proponer con vital entusiasmo seguir pensando en el arte como un canal para la construcción de pensamiento. Curador: Carlos Herrera.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Schhhiii Malba presenta la primera exposición panorámica de la artista brasileña Anna Maria Maiolino en la Argentina, que abarca más de cincuenta años de producción artística. La exhibición reúne una selección de más de 200 obras, entre las que se incluyen pinturas, dibujos, xilograbados, esculturas, fotografías, videos, piezas sonoras e instalaciones, realizadas desde fines de los ‘70 hasta la actualidad. Curada por Paulo Miyada.

En el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: desde $450.

TEATRO

PachaBananix Dice el texto de introducción a este espectáculo: “La Andrea y yo nos conocimos bailando un ardiente verano en el monte. Mujeres de piel morena y tonadas de no se sabe dónde. Una noche, una banana desciende de los cielos y nos llama a un acto de fe. Aspirantes a santas populares del culo del mundo, perreamos un remix sentimental de pertenencia y desarraigo. PachaBananix es nuestra hoguera en tanga. Gracias birgencita por la Andrea y por este milagro. La Marta”. Dirigen y actúan Marta Salinas, Andrea López Ponce y Rocío Bernardez.

A las 21, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $1100.

MÚSICA

Juan Ibarlucía Acompañado por su grupo La Destrucción, presenta un espectáculo bautizado Concierto para animales nocturnos. Ibarlucía fue fundador de Pommez Internacional, un proyecto que se presenta como ubicado en la intersección entre música popular y de vanguardia, con cuatro discos editados. El set de apertura estará a cargo de LvRod, y Rodrigo Cursach será el encargado de musicalizar la previa.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1500.

Benny Benack III El trompetista y vocalista norteamericano Benny Benack III se presenta por primera vez en Argentina, con su particular estilo de Nueva York. En estos conciertos en formato de quinteto presentará su más reciente álbum A Lot of Livin' to Do, grabado con la participación de superestrellas del jazz como Christian McBride y Veronica Swift. Benack se siente tan cómodo cantando reconocidos standards como interpretando un swing contemporáneo de vanguardia con su trompeta, por lo que el público puede esperar una noche llena de giros y vueltas musicales que harán volar chispas desde el escenario. Con Dante Picca, Guido Baucia, Eloy Michelini y Diego Rodríguez.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $2800.

SÁBADO 8

MÚSICA

El Choque Urbano La compañía cumple 20 años e invitan a celebrar con amigos, a cantar, bailar y abrazarse. El Choque Urbano es un grupo de creadores que desde el 2002 conciben la idea de investigar las variantes sonoras de los objetos que nos rodean, incorporando sus características formales para fusionar la música, con el teatro y la danza. Con la voluntad de transformación como base del acto creador, los sonidos cotidianos pueden ser convertidos en música, resignificando la utilidad de los objetos y creando la forma más primitiva de la expresión artística. Dirección: Manuel Ablin, Analía González y Santiago Ablin.

A las 19, en el Teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455. Entrada: desde $1500.

De pronto la noche A partir del Gaspard de la Nuit, de Maurice Ravel, y los poemas que lo inspiraron, este concierto propone un recorrido de música y texto a través de la noche como espacio de subjetividad y transfiguración. El repertorio incluye obras de Francis Poulenc, Gyorgy Ligeti, Robert Schumann, Clara Wieck, Edvard Grieg, Jean Sibelius y Maurice Ravel. Con Fernanda Morello en piano y la actuación de Marcos Montes.

A las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

TEATRO

¿Ser o parecer? Una es una versión libre de Uno, ninguno y cien mil, de Luigi Pirandello. La constatación de un detalle físico de por sí insignificante se transforma en un evento único y perturbador para analizar las dudas de la existencia, nuestras creencias, el rol que elegimos interpretar o el que nos impusieron. Abandonar las cien mil máscaras para ponerse Una. Pero la transformación esconde un riesgo: en la búsqueda del uno nos descubrimos ninguno. Actúa: Miriam Odorico. Dirección: Giampaolo Samà.

A las 20.30, en Timbre 4, México 3554. Entrada: desde $1800.

Dos bacalaos noruegos Esta es una creación colectiva en clave de clown metafísico surgida a partir del trabajo de improvisación de los actores Leticia Torres y Octavio Bustos. El escritor Patricio G. Bazán compiló y dio forma al texto, otorgándole un formato cercano a la leyenda o cuento tradicional. Un hombre solitario se cruza con una misteriosa mujer. A partir de ese primer contacto aparentemente fortuito, y a lo largo de sucesivos encuentros, ella lo ayudará a recordar episodios que había reprimido, a replantearse una existencia que creía intrascendente y a valorar la vida. Dirige María Rosa Frega.

A las 21, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $1300.

El relato Un prisionero argentino hace los dos goles del triunfo contra los soldados ingleses en Malvinas. A cinco años de su muerte, sus hijos deciden homenajearlo. Planean transmitir el relato de aquellos goles a las islas, la gente del pueblo acude al club para escuchar esa transmisión. El vínculo entre los hermanos, la precaria conexión de la radio casera y la llegada de la última mujer del padre detonan el relato familiar poniendo en riesgo el relato épico. Con dirección de Bernardo Cappa y las interpretaciones de Maia Lancioni, Gustavo Sacconi, Pablo Dos Reis, Gabriela Pastor, Juan Santiago y Luna Jankowski.

A las 22, en El camarín de las musas, Mario Bravo 960. Entrada: $1500.





