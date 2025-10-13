Dos integrantes de una familia mendocina murieron y tres sufrieron heridas graves este domingo, al chocar su auto contra un poste de luz cuando volvían de ver el partido de ascenso de Gimnasia y Esgrima de Mendoza contra Deportivo Madryn, que se jugó en la localidad bonaerense de Saavedra, cancha de Platense.

Como consecuencia fallecieron Lautaro Godoy, de 18 años, y su sobrina de dos meses. El resto de los ocupantes del vehículo, dos mujeres de 23 y 40 años y un hombre de 44 años, sufrieron lesiones graves y quedaron internados en el hospital Doctor Ramón Carrillo.

El hecho ocurrió en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de Alto Pencoso, en San Luis, cuando el Honda Fit en el que viajaba la familia mendocina volcó tras chocar contra un poste de luz al costado del camino.

El fiscal adjunto de Instrucción, Juan Pablo Díaz Estopiñán, ordenó un examen de alcoholemia al conductor del vehículo, aunque no se descarta que se haya quedado dormido por el cansancio de un viaje relámpago para ver la final de su club.

En las redes sociales, Gimnasia y Esgrima de Mendoza lamentó lo ocurrido y se solidarizó con la familia. "Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento", dice el posteo.