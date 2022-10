El cineasta y músico serbio Emir Kusturica tocará este sábado junto a su banda The No Smoking Orchestra en el Teatro Vorterix en el marco de su despedida como grupo. El gran combo balcánico se presentó el jueves en Córdoba, en ocasión de la 36° Feria del Libro. El director de las películas Underground y Tiempo de gitanos, entre otras, salió a escena con una remera con la figura de Sonia Torres, la referente cordobesa de Abuelas de Plaza de Mayo, que portaba la leyenda “Pensando en vos siempre”, en referencia al nieto apropiado por la última dictadura cívico militar que busca la mujer.

Kusturica utilizó en el show un violín fabricado en Córdoba con latas recicladas. El artista se presentó en el marco de su gira de despedida y en las primeras interacciones con el público habló en inglés y también en un improvisado castellano. “This is the beginning of the end” (Este es el principio del final), deslizó el artista en sus primeros contactos con la gente, y contó que ya lleva "22 años en la música”.

La Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra es una de las más representativas de la música balcánica, con una poderosa mezcla de rock, cultura gitana y diversos ritmos del Este de Europa. El conjunto nació en Sarajevo en 1980 y rápidamente se convirtió en la expresión musical más significativa del "Nuevo Primitivismo", un movimiento de resistencia cultural creado en los años de transición de la Yugoslavia posterior a la muerte de Josip Tito.