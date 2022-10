El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva hizo este sábado un llamamiento a los indecisos para que acudan a votar el domingo en las elecciones presidenciales y se mostró optimista frente a la posibilidad de ganar en primera vuelta.

Lula insistió en ese llamamiento en la rueda de prensa con la que cerró la campaña electoral, celebrada en un hotel de Sao Paulo junto a su mujer, Rosângela Silva, y varios candidatos de la alianza que encabeza y que se enfrenta en las urnas al presidente Jair Bolsonaro. "A los indecisos, a los mayores de 70 años y a los de 16 que tienen título de elector, mañana es el día de hacer el principal acto cívico. Ayudar a tener el Brasil que soñamos", dijo Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010.

En Brasil el voto es obligatorio para la gran mayoría de los electores, pero es optativo para los mayores de 70 años y también, para los jóvenes de entre 16 y 17 años. El exmandatario rechazó comentar los sondeos de intención de voto, que le otorgan entre el 50 y 51 por ciento de los votos válidos, cifras que le permitirían regresar a la presidencia en la primera vuelta, pero reconoció que es optimista con relación a las elecciones.



"Solo puedo ser optimista, hay muchas chances de ganar en primera vuelta, porque el pueblo está con esa disposición. Por eso hago ese apelo para que el pueblo vote", comentó. Sea cual sea el resultado este domingo, aseguró, irá a la celebración prevista en la avenida Paulista de Sao Paulo, para celebrar el resurgimiento del Partido de los Trabajadores (PT).



"Resurgir de las cenizas como resurgimos es motivo de mucha alegría", afirmó el exgobernante, quien estuvo 580 días en prisión entre 2018 y 2019 debido a dos condenas por casos de corrupción, que fueron posteriormente anuladas por el Tribunal Supremo. En la conferencia, Lula aseguró que pretende volver al poder para recuperar el derecho del pueblo ser feliz, recuperar las instituciones y reconstruir las relaciones exteriores del país.

De igual modo, aseguró que si gana en primera vuelta, tendrá más tiempo para montar su gabinete y para viajar al extranjero para comenzar a recomponer las relaciones internacionales antes de la fecha de la investidura, el 1 de enero. No obstante, dijo que si es necesario disputar la segunda vuelta de las elecciones, que tendría lugar el 30 de octubre, se lo tomaría como la prórroga de un partido de fútbol. “Descansar 15 minutos y marcar los goles que hagan falta", explicó el exmandatario brasileño.

Un cierre campaña junto al pueblo

El exsindicalista lideró esta mañana del sábado una marcha de la victoria al recorrer una arteria cercana a la emblemática Avenida Paulista, escenario de las grandes manifestaciones en la megalópolis. Fue acompañado por miles de personas que ondearon banderas de centrales sindicales, colectivos LGBTI, grupos de negros y feministas, pero principalmente las rojas de su Partido de los Trabajadores.



Desde temprano, sus seguidores ambientaron su llegada con gritos de "¡Brasil, urgente, Lula presidente!" y "¡Jair, hora de salir!", esperanzados en que el candidato por el PT gane la presidencia en la primera vuelta. “Quiero agradecer al pueblo brasileño. La gente no me ve como un candidato, me ven como uno de ellos. Y eso me enorgullece. Lo descubrí cuando un basurero vino al palacio y dijo que no quería hablar porque se sentía representado por mí. Y eso renació en la campaña” publicó Lula en sus redes sociales.

El voto internacional importa

“Mañana decidiremos sobre el futuro de Brasil. Tu voto hace la diferencia. Y si estás fuera del país, asegúrate de votar y participar. Por tu país, tu familia, tus amigos. Reconstruir un país con mejor futuro, protagonismo internacional y querido por todos. Un cierre de campaña junto al pueblo” tuiteó Lula pidiendo la participación de brasileños que se encuentran fuera del país.

La comunidad brasileña en la Argentina votará este domingo en tres sedes consulares habilitadas en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Según datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), los ciudadanos brasileños residentes en la Argentina habilitados para votar son 12.746, el doble de los habilitados en las elecciones presidenciales de 2018.