Marcando un clima de época cultural que se contrapone a la habitual de premiación de los medios hegemónicas, la AM750 se erige como una de las grandes ganadoras de los Martín Fierro de Radio de los últimos tres años. Al cierre esta edición, la AM del Grupo Octubre llevaba ganadas 8 de sus 14 nominaciones al Martín Fierro 2019-2020 y 2021: El gato escaldado (Periodístico Semanal 2019), Sergio Altieri (La García) (Labor Periodística Deportiva 2019), Pancho Muñoz (Las tapas de Pancho), Alejandro Dolina (Interés general diario 2020 y Labor en conducción por La venganza será terrible 2020). A su vez, Cynthia García se llevó el Martín Fierro por Labor Periodística 2021 y Alan Longy como Movilero.

En la primera ceremonia organizada de manera conjunta por Aptra y por el grupo Octubre, el clima era de algarabía y fiesta. Los nombres de las y los trabajadores de la Radio desataban un aplauso cerrado y tras el suspenso, cada premiación parecia un acto de redención largamente esperado.



En diálogo con Página/12, algunas y algunos de los flamantes ganadores rescataron a la AM750 como lugar de resistencia, encuentro, oportunidad y alegría. Así, quien recibiera el primer Premio en representación de César Litvin, Julián Ingratta refirió que “La radio es cercanía con las personas, es estar para generar un vínculo para cuando todo está mal y todo se ve feo. Un poco de esperanza, un poco de distracción, pero distracción de la buena, porque hay distracción que lastima todavía”.



Pancho Muñoz.

A su vez, el doblemente premiado, Alejandro Dolina mientras bromeaba sobre la alegría que sentirían sus tías por el reconocimiento, señaló que “gracias a la radio, primero, soy una persona mejor de lo que era antes, así que calculen lo que era antes. (risas). La radio me ayudó a aprender, a estudiar, me obligo la necesidad dar un mensaje más o menos interesante, respetable. Así que cada día uno tiene que leer más. Segundo, Yo estudio más ahora que cuando iba a la universidad, a la facultad de derecho. Soy mejor estudiante ahora”. También refirió que su verdadero orgullo es que sus hijos trabajen con él.

Durante la ceremonia, el "Negro" había hecho reír una vez más: “Me han dicho que esta política de muchos premios se va a extender, porque el premio distrae a las personas de sus tristezas. Así que van a multiplicarse estos premios… serán dados a nivel nacional, provincial, municipal, en los pueblos, en los barrios, en las casas y en las personas. La idea es que no quede nadie, por mamerto que fuere, sin su correspondiente premio. Y por eso nos han premiado a nosotros”.

Tras bastidores, Sergio Altieri agradeció a AM750 la oportunidad de haber pasado su vida en el medio que más le gusta y que le hayan dado la oportunidad y la palabra. Y “de ser como soy, troksko y siempre dejaron ser”. A su vez, Pancho Muñoz, señaló al momento de alzarse con la estatuilla que: "Acá hay un malentendido o un milagro: me voy a inclinar por el milagro. Muchísimas gracias Aptra y a la AM750 que me permite tener un boleto a la felicidad todos los días entre las 5 y las 6 de la mañana".

Cynthia García.

El momento más emotivo, y probablemente el discurso político más elocuente y poderoso de la noche, estuvo en boca de la ganadora de Labor Periodística 2021 Cynthia García. Luego de agradecer a sus chiques resaltando el lenguaje inclusivo y a las trabajadoras y trabajadores que forman colectivo y comunidad radial, señaló que “Soy una mujer haciendo radio, con nombre propio y apellido de muchas. Faltan mujeres en la radio. Somos pocas, unas doce del colectivo femenino”. Resaltó la importancia de que haya mujeres en la radio, no solo por la lucha por la equidad de género, sino también porque “hoy hace exactamente un mes del hecho más grave a la democracia. Este país no es el mismo. ¿Cómo se repara la humanidad rota? Con mas humanidad. Con ética y estética. Con un profundo amor por la libertad. Nosotros como Rodolfo Walsh creímos al instante en la fusilada que vive", dijo en alusión al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por su parte, Alan Longy rescató el trabajo de movilero, el que acompaña a la gente y el lugar donde no hay grieta. "La AM750 es un hecho colectivo y tantas premiaciones es una reivindicación a la mirada plural y crítica y a la cercanía con la gente", dijo tras la ceremonia.