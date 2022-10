El tipo va por las calles como el pregonero Paul Revere alertando sobre el peligro que se avecina con cada crepúsculo. En el pueblo ya saben qué hacer: encerrarse en casa, tapiar las ventanas y, bajo ningún motivo, dejar entrar a las criaturas del bosque. Así comienza From (flamante estreno de Universal Plus), otra heredera –tardía- de todo lo que Lost generara en términos de figura y fondo audiovisual. Y más allá de la isla también. Fábula aterradora conectada, a su vez, a La Aldea de M. Night Shyamalan y a las lucubraciones más gráficas de Stephen King. Con una primera temporada de diez episodios y buena repercusión boca en boca digital, la creación de John Griffin se ha asegurado su continuación en el 2023.

En From no habrá humo negro, pero si talismanes hogareños que protegen de peligros sobrenaturales. Sus “otros” son seres multiformes que despedazan sin miramientos a sus víctimas. Afincada sobre las coordenadas del terror gore y el misterio, la cara más reconocible de la empresa es Harold Perrinau, quien supo ser el atribulado Michael Dawson en Lost. En esta ocasión, encarna a Boyd Stevens, el sheriff y alcalde de facto de este Radiator Springs pesadillesco. “Desde un principio vemos que es el tipo al mando, el que fuerza las reglas y trata de mantener a todos a salvo”, dice el actor entrevistado por Página/12.

-Antes que nada, ¿los habitantes del pueblo están vivos?

-Muy buena pregunta (se ríe a carcajadas). Creo que sí lo están, aunque podría estar equivocado. Lo peculiar que tiene esta ficción está en su título. Todos provienen de lugares muy distintos y están atrapados ahí. Es como dice un rap, “no se trata de donde sos, sino en donde estás”. A medida que avanza la historia, no solo van a saber sobre Boyd y la dinámica familiar con su hijo, sino sobre todos los demás: Kristy, la enfermera; Kenny, el asistente del sheriff; Sara, que trabaja en el diner. Lo mejor que hace este programa es explorar de manera entretenida los vínculos entre las personas. Te podés sentir Boyd y después decir, “yo no haría eso”, soy más bien como ese otro. Tenés muchos puntos de vista.

-En el primer episodio aparece la familia Matthews, cuya incredulidad es la de la audiencia, ¿qué relevancia tienen en la historia?

-Boyd se refleja un poco en todos, pero entiende que los nuevos residentes no saben nada sobre lo que se le viene encima. Comprende la confusión y el choque con su incredulidad. Un componente especial de From es que todo sucede de inmediato, y así es con esta familia. Hay un accidente en la ruta, el hijo en problemas, llega la noche, todo es urgente. No hay tiempo para aprender, vamos a hacerlo sobre la marcha, ahora es momento de actuar frente al horror para sobrevivir.

-El director es Jack Bender cuyo portfolio incluye Los Sopranos y Game of Thrones. Usted trabajó con él en Lost, ¿qué puede contar de su aporte?

-No me interesaba tanto que fuera una ficción de horror semanal. De esas en la que tendríamos que responder a la incógnita sobre cómo se salvarían el pellejo de estos monstruos cada semana. Cuando supe que él estaba a bordo, entendí que iba a ser sobre seres humanos. Familia, vecinos y amigos que tienen monstruos adentro además de sus enemigos. Además es un artista visual que crea tonos sin que eso esté puedo al frente de la pantalla. Es de los que sabe muy bien como tener el programa en sus manos.

-En el pueblo de From resuenan muchos pueblos de los Estados Unidos, también está la sensación de una nación abandonada, ¿lo cree así?

-Sí, pero no tengo idea sobre el porqué. Los guionistas se guardaron algunas claves y todavía no nos dijeron todo. Yo soy de Brooklyn y cada vez que voy a un pequeño pueblito amigable, empiezo a tener miedo. Se prende mi alarma de “probablemente no debería estar aquí”. Esos pueblos no suelen ser lo que muestran en la superficie, y hay algo de eso aquí, podría ser un lugar ideal y hospitalario, pero resulta lo más horrible del planeta.

-¿Le tocó estar en algún pueblito así de espeluznante?

-Una vez estuve en Sundance, estoy hablando de bastante tiempo atrás, antes de su fama por el festival. Con un amigo tuvimos la idea de pasear por el bosque. Empezamos a escuchar voces que venían de los árboles y en un momento dado apareció un tipo con ropa de fajina. Era el tipo de persona que podría secuestrarte y hacerte cosas inimaginables sin dudarlo. Solo puedo decir que el paseo se acabó muy rápido y volvimos al centro. “No gracias, no voy a hablar con usted señor con ropa de fajina en el bosque. ¿Ropa de fajina? ¿En serio?”.









Programados

* Apple TV+ le encargó a Taika Waititi una serie basada en Time Bandits (Terry Gilliam; 1981). Se mantiene la premisa de la película “infantil” de los Monty Python: un grupo de ladrones del tiempo necesitan de la ayuda de un niño nerd de once años para seguir su viaje por varias dimensiones. Lisa Kudrow encabeza el elenco.

* Star+ reveló el primer adelanto de Robo mundial, historia inmersa en el furor futbolero cada cuatro años. Compuesta por seis episodios, la ficción sigue a Lucho (Joaquín Furriel), quien después de invertir todos sus ahorros para viajar con su hijo al Mundial, ve cómo la albiceleste queda descalificada por una sanción en eliminatorias. Perdido por pedido, decide algo menos difícil que conseguir fichus: robar la copa que alzaron Maradona y Passarella.

* Hoy a las 23, AXN estrenará la tercera temporada de Bright Minds. El policial franco belga que sigue a la dupla conformada por Raphaëlle (Lola Dewaere) y Astrid (Sara Mortensen), una agente impulsiva y la archivista con Asperger. Las fake news será central en los primeros episodios de la nueva temporada entre acertijos, misterios y homicidios.

El personaje

Luthen Rael de Andor (Stellan Skarsgård). El jefe de espías que recluta a rebeldes contra el Imperio. El mentor de Cassian Andor es misterioso, elegante y perspicaz, le queda tan bien la capota negra al estilo Emperador que queda flotando la pregunta sobre sus verdaderas intenciones en esa galaxia muy muy lejana.