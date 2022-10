El dirigente Polo Obrero y líder de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, aseguró este lunes que si bien ya tienen votado un plan de lucha para esta primera semana de octubre esperan no tener que llevarlo a cabo y poder anunciar una nueva reunión con el gobierno para discutir una agenda de reclamos que como punto principal tiene la ampliación de los planes sociales y la creación de puestos de trabajo. La afirmación llega después de una semana con intensas movilizaciones y acampes sobre la Avenida 9 de Julio en reclamo a mayor asistencia social.



“Esperamos que haya una propuesta del Gobierno para sentarnos a dialogar. Mostramos que hay voluntad de no aceptar esta realidad social que es muy grave. Tenemos la disposición a pelear. No nos vamos a resignar. No queremos empezar la semana anunciando la fecha de las acciones, sino una fecha de reunión con el Gobierno”, expresó por AM750 Belliboni.

En este contexto, el referente piquetero aseguró que está “desilusionado” con la actuación del actual ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Señaló que lo notó “alejado” del conflicto la semana pasada y le recriminó no haber cumplido con su promesa de elevar a 21 productos los envíos a los diferentes comedores.

De todos modos, Belliboni fue contundente al señalar que, con estos dichos y movilizaciones, no buscan apartarlo de su cargo: “No nos queremos meter en la interna. Ya renunció Arroyo que era un tipo que sabe, un técnico muy bueno. Entonces, no buscamos eso. Si Zabaletta renuncia, no es una buena noticia. Lo que buscamos es resolver los problemas sociales. Lo que importa es que los funcionarios funcionen”.

Además, Belliboni no solo cargó contra el ministro de Desarrollo Social, sino también contra los dirigentes de la CGT, a quienes les recordó que “hay asalariados que no llegan a hacer las cuatro comidas”. En este sentido, marcó que se ve cada vez más la presencia de trabajadores formales entre los reclamos por mayores asistencias entre desocupados y beneficiarios de planes sociales.

“Hay sectores asalariados que no llegan a hacer las cuatro comidas. Esto se lo dijimos a la CGT. La realidad social abarca una parte muy importante de la población que incluye a los médicos. No estamos hablando de un sector marginal, gente que no consigue trabajo”, apuntó sobre esta dirección.

“Ya votamos acciones de lucha y un cronograma de cortes. Pero de lo que queremos hablar en estas horas, es de la posibilidad de una reunión. No buscamos otra cosa que viabilizar una tensión social. El ajuste es tan grande que se pone en duda la asistencia social”, finalizó en diálogo con La García.