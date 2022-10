Varios conductores de tránsito se llevaron la sorpresa de toparse con algún control de alcoholemia durante el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. Ante esto trascendieron las excusas más insólitas de aquellos que dieron positivo que uno se puede imaginar.

"Es imposible que me dé positivo por esa media cerveza", "Seguro marcó tanto porque recién recién la tomé, pero no tomé tanto", "No voy a dejar mi camioneta de 40 mil dólares acá", "Estoy tomando esto para entrar al boliche, tipo previa", fueron algunos de los testimonios que resultan insólitos de escuchar.

Los testimonios de estas personas se dieron a conocer para generar conciencia en la sociedad, y evitar encontrarse con conductores de vehículos alcoholizados que luego terminan provocando accidentes.

Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires rige la ley que establece como límite permitido para conducir: Vehículo particular: 0,5 g/l (gramos de alcohol por litro de sangre) Motocicletas: 0,2 g/l (acompañante 0.5 g/l) Transportes públicos y de carga: 0 g/l.