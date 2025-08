El diputado nacional por Unión por la Patria, Eduardo Toniolli, adelantó cómo se prepara el Congreso para tratar los vetos de Milei a las leyes que aprobaron la emergencia en discapacidad, el aumento a las jubilaciones y la prórroga de la moratoria previsional.



“Ahora hay que sostener lo que votaron diputados y senadores. Era esperable el veto. Forma parte del discurso del presidente esta idea de que todo lo que toque su caja va a ser vetado”, afirmó el diputado en declaraciones a la 750.

Tras lo que, sobre el veto, agregó con enojo: “La forma en la que lo anunció muestra su proyecto y su perversidad. Estaba jugando a Plaza Sésamo y se escapó para firmar un veto. Tenemos que trabajar para derrotarlo en esta ocasión. Lograr reeditar lo que pasó con los fondos reservados para la SIDE”.

Para el diputado, está bien ser directos y afirmar que el proyecto de Javier Milei busca, sencillamente, perjudicar a los más pobres: “Está claro, él lo dice abiertamente. Nos dice que nos quiere llevar a principios del Siglo XX, donde no había industria, no había derechos sociales ni sistema de seguridad social”.

En este contexto, se preguntó qué deben esperar “los que creen que tiene que existir esto”. Y contestó: “Uno espera que se pongan los votos para rechazar el veto”.

“El número (de las leyes) pasó ampliamente los dos tercios, que es lo que se necesita para ratificar la posición del Congreso. Uno espera que no aparezcan los Kueider, que no haya compra-venta de diputados, que por una rotonda o un ATN no se entreguen los gobernadores”, añadió, en tanto, con tono de advertencia.

Finalmente, afirmó: “Yo creo, anhelo, que al menos en lo que tiene que ver con el aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad, vamos a poder rechazar el voto”.

“La moratoria tiene más dificultades. Vamos a pelear para hacerlo, porque lo creemos de estricta justicia. Porque es un sistema laboral que desde hace muchos años muestra inconsistencias”, concluyó.

