Conductores de una señal televisiva de Paraguay, que estaban cubriendo en vivo el show que brindó Tini Stoessel durante la apertura de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, hicieron repudiables comentarios sobre el cuerpo de la artista argentina sin notar que tenían el micrófono abierto. Los presentadores salieron a pedir disculpas a través de videos publicados en las redes sociales. Hasta el momento, la cantante no se pronunció al respecto.

Montserrat González, Jorge Vera y Eva Rodríguez fueron los presentadores que estuvieron a cargo de la conducción del evento que se transmitió en vivo por la señal televisiva Tigo Sports. “Mirá ese ombligo”, se escuchó decir a una de las conductoras, a lo que su compañera respondió: “No quiero mirar, voy a tener pesadillas”.

Otra de las frases que generó repercusión fue “ahora lo entiendo a De Paul”, haciendo referencia a la relación de noviazgo que tiene la cantante con el futbolista de la Selección Argentina.

Los conductores pidieron disculpas a través de un video

Luego de que sus comentarios fueran duramente repudiados en las redes sociales, los conductores publicaron en sus redes sociales diferentes videos en los que pidieron disculpas.

Eva Rodríguez reconoció que fue “un comentario desafortunado, un error que me va a dejar una gran lección”. “La vida sigue y ustedes van a querer que me echen, que me vaya del país. Yo solo quiero pedir disculpas a las personas que fueron afectadas”, agregó, mientras que culminó diciendo: “Yo también tengo partes de mi cuerpo que no me gustan”.

En tanto, Montserrat González expresó sentirse “mal” y “arrepentida”. “Fue un comentario totalmente fuera de lugar, algo que hicimos sin pensar, bromeando. Quería pedir disculpas públicamente. Estoy muy dolida porque trabajamos muchísimo y pusimos todo nuestro empeño en esta transmisión que lastimosamente se vio opacado por lo que sucedió”.

Por otro lado, Vera aprovechó para aclarar: “Mi comentario fue ‘ahora entiendo a De Paul’, y fue porque entiendo que Tini es una mujer hermosa, exitosa y una gran artista”.