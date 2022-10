La periodista Manuela Calvo, que viene denunciando casos de pedofilia y revinculaciones forzosas en La Rioja, podría ir presa hasta un año “por desobediencia a la autoridad y obstrucción de contacto de menores con sus padres no convivientes”. En junio de este año, la casa de la comunicadora fue allanada tras hacer público el caso de supuesto abuso sufrido por “Arcoiris”.

El defensor oficial de Niñas, Niños y Adolescentes e Incapaces Pablo Ernesto Cubillo citó a Calvo a presentarse este martes ante la justicia. La causa se tramita en el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral del Menor N° 1.

Para la justicia riojana, Calvo “afectó la inocencia de una niña" y promovió "la obstaculización del vínculo poniendo barreras”.

Por otro lado, a la madre de Arcoiris se le impuso una multa y se la imputó por impedimento de contacto y desobediencia a la autoridad. Además, la jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas Carla Menem, quien tomó la decisión, ordenó la revinculación de la niña con su progenitor, que había sido prohibida por el Juzgado Civil 103 del Poder Judicial de la Nación hace cuatro meses.

Manuela Calvo realiza investigaciones periodísticas sobre abuso sexual y es parte de NiUnaMenos. “La Rioja es una provincia que tiene naturalizados los abusos intrafamiliares”, aseguró a este diario Elida Barrera, la abogada de Manuela Calvo.

“Manuela, al empezar a denunciar todo esto, desarmó todo un negocio que hay alrededor de la pedofilia, del que se ven beneficiados abogados, la justicia, la policía, mucha gente por eso la persigue”, sostuvo la letrada.

En la Cámara Gesell que se le hizo a Arcoiris se encontraron evidencias de que la niña no solo había sido abusada por su abuelo, sino que también por su padre. Por eso la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y la Secretaría Nacional de Niñez, junto con otros organismos nacionales, reclamaron que no debía promulgarse la revinculación de Arcoiris con su padre e hicieron especial hincapié en que había una persecución no solo a Manuela Calvo sino a la madre de la niña por intentar protegerla.

Ademas, este caso podría sentar antecedentes, según la letrada, sobre qué organismos tienen mayor peso a la hora de intervenir en casos de abuso sexual intrafamiliar en la provincia.

Informe: Marcedes Chamli.