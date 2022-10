Cuando se espera que la inflación de septiembre sea la más alta del año o que esté en un nivel similar al 7,4% de julio, el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, defendió en el Congreso la estimación del 60 por ciento de inflación contemplada en el proyecto de Presupuesto 2023. "El próximo año no se espera un shock externo ni están previstos cambios bruscos en el tipo de cambio", confió Pesce.

El titular del Central expuso en una reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, en la que se analiza el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y apostó a que en 2023 "los aumentos de demanda dejen de ser respondido por precios y pasen a ser respondidos con producción". "Vamos a tener una monetización más baja y por eso creemos que la inflación va ubicarse en el 60 por ciento", sentenció.



El titular del Central indicó que la experiencia internacional en materia del combate a la inflación tiene tres caminos posibles: la contracción de la demanda por procesos recesivos, la apertura económica o el crecimiento económico. En ese marco, descartó la primera opción frente a los actuales índices de pobreza e indigencia por las "delicadas" consecuencias que tendría sobre el tejido social.

"El camino de la apertura económica es imposible de recorrer, porque no cuenta con financiamiento externo. Queda el camino del crecimiento”, sintetizó Pesce ante los diputados de la Comisión de Presupuesto y también puso como herramienta antiinflacionaria el ajuste en el déficit fiscal fijado en el Presupuesto: "El año que viene vamos a tener una monetización de la emisión monetaria que es la menor desde 2015".

Déficit y dólar soja

Sobre la tasa de política monetaria, al responder sobre el tema de las Leliqs, Pesce dijo que "si el BCRA no regula los pasivos monetarios, entonces la tasa de interés que pagan los bancos sería muy baja y eso afectaría los ahorros de los argentinos".



"No existe 'una bomba de Leliqs' ni riesgos en ese sentido", aseguró Pesce, tras lo cual agregó que la mejor solución sería que "el ahorro de los argentinos se convierta en inversión a través del mercado de capitales".



Desde la oposición, el diputado radical Víctor Hugo Romero insistió en la consulta sobre el déficit fiscal, producto que "el incremento de los pasivos remunerados del Banco Central han superado todo margen previsto". Sin embargo, el titular del BCRA planteó que ese incremento de las Leliqs es una forma de preservar los ahorros de los argentinos".



El titular del Banco Central también fue consultado por el diputado de izquierda Nicolás del Caño sobre el impacto del dólar soja. Al respecto, Pesce dijo que para el "Banco Central no ha tenido un costo la diferencia de pago de los que vendieron el grano, que será compensada con una Letra del Tesoro."