Fue una jornada extenuante en la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Segunda semana de trabajo del debate del Presupuesto 2023 - pautada prolijamente por el cronograma establecido por Cecilia Moreau para evitar el naufragio del año pasado -, el Congreso fue escenario de un desfile de funcionarios nacionales que, durante 10 horas, se la pasaron brindando precisiones sobre el destino de cada una de las partidas del plan de cuentas nacionales. Dos de los protagonistas de la jornada fueron Miguel Pesce y Juan Cabandié: el primero, cuya presencia fue largamente reclamada por Juntos por el Cambio - aunque no muchos participaron, después, de la reunión -, defendió la proyección de 60 por ciento de inflación y dio cuenta de lo recaudado por el dólar soja; el segundo, mientras tanto, tuvo que enfrentar varios cuestionamientos en el marco del estancamiento de la Ley de Humedales.

"Yo siempre creo que las cosas van a salir bien, y trabajo para eso", sostuvo un risueño Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto, minutos antes de que comenzara la reunión en el Anexo C de la Cámara de Diputados. En el oficialismo predomina la confianza de que, este año, se logrará llegar a un acuerdo con gran parte de la oposición para poder cerrar el mes de octubre con el Presupuesto aprobado. Para poder llegar a esto, la primera carta de Cecilia Moreau fue ofrecer un gesto de "buena voluntad" y darle tiempo debate. Tiempo y todes les funcionaries nacionales que hicieran falta para que ni Juntos por el Cambio ni las fuerzas provinciales pudieran recriminarle al Frente de Todos haber hecho todo "a las apuradas" (como pasó con Martín Guzmán el año pasado). El primer paso, en este sentido, fue la exposición de Sergio Massa la semana pasada. El segundo paso, mientras tanto, comenzó ayer con la participación de los ministros Jaime Perczyk (Educación), Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología), Juan Cabandié (Ambiente) y les funcionaries Miguel Pesce (BCRA), Flavia Royón (Energía), Juan José Bahillo (Agricultura), entre otres.

El primero en exponer fue el ministro de Educación, que tuvo que cruzarse con varios diputades - fundamentalmente de la izquierda - respecto a los recursos destinados al sector público. "No hubo ninguna reducción de fondos para las Universidades Nacionales", afirmó, y subrayó que "los docentes tuvieron paritarias de tres punto por encima de la inflación". Perczyk, a su vez, sostuvo que uno de los grandes compromisos del Presupuesto 2023 era "llegar a que el 90 por ciento de los chicos tengan conectividad en su escuela". Luego lo siguió Daniel Filmus, quien tuvo una exposición más amena en la que dio cuenta que el presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología correspondía con la ley de Financiamiento a la Ciencia -sancionada en 2020- que sostiene un incremento progresivo de las partidas destinadas al sector para llegar, en 10 años, al 1,04 por ciento del PBI en inversión en ciencia y tecnología. En 2023, ese porcentaje será del 0,34 por ciento del PBI.

Las exposiciones más agitadas fueron, sin embargo, la del titular del BCRA y la del ministro de Ambiente. En el caso de Pesce, su presencia había sido particularmente demandada por les legisladores de JxC, quienes venían insistiendo en que la meta del 60 por ciento de inflación no terminaba de ser razonable en un contexto de fuerte escalada inflacionaria. Al momento de su informe, sin embargo, no estaba prácticamente ninguno de los referentes de la coalición opositora. Uno de los pocos fue Luciano Laspina - halcón del PRO y su principal espada económica -, quien apuntó contra la falta de una "estrategia anti inflacionaria" en el Presupuesto. Y quien, a su vez, protagonizó un paso de comedia con Romina Del Plá (Partido Obrero), felicitándola por sus preguntas, y reclamándole a Heller la apuesta que habían realizado en junio - un lechón - si la inflación llegaba a tocar los tres dígitos. "Sigue en pie, vamos a ver", le respondió Heller, quien había asegurado que daría un número menor.

"No esperamos para el año que viene shocks externos, ni hay previstas modificaciones bruscas del tipo de cambio, por lo que creemos que va a haber un proceso de desaceleración inflacionaria con estimación del 60 por ciento", afirmó, en cambio, Miguel Pesce, quien sostuvo que el "camino" para una reducción de la inflación era el del "crecimiento". Consultado por varios legisladores, Pesce también dio precisiones respecto a los dólares ingresados gracias al "dólar soja" - casi 8 mil millones -, lo que despertó la respuesta de varios diputados del Frente Patria Grande que vienen reclamando que se le ponga fecha a la implementación del bono de la ANSES para las personas en situación de indigencia (el cual iba a estar financiado gracias a lo recaudado por el dolar soja). "Terminado el programa de dólar soja con una recaudación que incluso superó lo esperado, ahora toca cumplir el compromiso asumido en simultáneo: un refuerzo de ingresos para la población bajo la línea de indigencia. No hay más tiempo que perder", sostuvo Itai Hagman en sus redes sociales.



"Yo lo estoy esperando a Cabandié", susurraban, mientras tanto, diputades de izquierda y de JxC, a la expectativa de poder cruzarlo por los incendios del Paraná y el estancamiento de la Ley de Humedales. "¿Por qué han enterrado la ley de Humedales?", lo cuestionó, primero, Del Plá y, luego Myriam Bregman agregó: "La naturaleza no respeta jurisdicciones. Cada vez que se quiere dejar la política ambiental en manos de las provincias es porque no va a haber una política ambiental". Cabandié, frente a esto, se refirió al proyecto que había trabajado el Ministerio de Ambiente con el Consejo Federal de Medio Ambiente (el cual había sido cuestionado por los sectores ambientalistas por ser demasiado laxo): "El Ejecutivo decidió no presentarlo porque tiene menos regulación que el que tiene consenso en Diputados (el de Leo Grosso). Seamos honestos, las diferencias en torno a la Ley de Humedales existen en todos los espacios. La posición del Ministerio es que los inventarios tienen que tener una etapa de cumplimiento", indicó, evasivo.