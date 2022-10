La interna en la oposición no da tregua. Los dichos del diputado radical Facundo Manes sobre la utilización del espionaje en el gobierno de Mauricio Macri generó una serie de olas que siguen rompiendo en Juntos por el Cambio. Las críticas se cruzan en todas las direcciones. Del núcleo duro del PRO salieron rápido al cruce del neurocientífico. También lo hizo una parte de la UCR nacional. En cambio, el radicalismo bonaerense respaldó a su legislador y llamó a abrir el debate en la coalición.

Durante una entrevista televisiva, Manes no solo cuestionó la autoridad del expresidente por haber organizado un aparato de espionaje contra propios y opositores, sino también por haber operado dentro del Poder Judicial. “Hubo operadores que manejaban la Justicia, que influían en la Justicia”, dijo a la par que lo acusó de ejercer el “populismo institucional” durante su gobierno.

“El partido está supervivo. Está muy bueno debatir. Tenemos miradas distintas. Si los debates no los damos ahora, ¿cuándo los vamos a dar? Facundo habla del Gobierno de Mauricio Macri. No hay que personalizar la política. Él hace crítica al Gobierno y nosotros formamos parte. ¿Cómo no vamos a tener la libertad de expresarnos son las cosas que deben corregirse?”, aseguró por AM750 el intendente de Trenque Lauquen y presidente del Foro bonaerense de Intendentes Radicales, Miguel Fernández.

Para Fernández, “el debate hay que darlo adentro de la coalición” y esto es algo que, para él, Manes tiene claro. “No es cuestión de sacar los pies del plato. Hoy el radicalismo no es el del 2015. Hemos adquirido experiencia, volumen, jerarquía. Obviamente, nuestra aspiración es conducir el proceso", añadió.

Luego, de forma directa, dijo: “Bancamos a Facundo porque más allá de que podemos tener matices, lo contundente que llama la atención es la virulencia de la respuesta de nuestros compañeros de espacio. Todo el aparato salió a comerle la yugular. Evidentemente, tocó un resorte que ha dolido. Pero se lo personaliza. ¿Qué dijo que no podemos discutir? ¿Que hay que tener independencia de poderes? Ojalá tuviéramos una corte como la de Alfonsín”.

El enojo de la cúpula radical

La cúpula de la UCR, al contrario, se sumó al coro de reprimendas. A través de un comunicado, el Comité Nacional de ese partido lo acusó de “lesionar” la coalición opositora y lo llamó a encuadrarse sin criticar a nadie. “Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde Juntos por el Cambio”, dice el texto.

El texto sostiene que el objetivo de la UCR es “fortalecer Juntos por el Cambio”, por ser esta coalición “la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza, más degradación institucional”.