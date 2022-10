En declaraciones radiales, el intendente de Tigre remarcó la importancia de revisar de manera inmediata la situación económica tras los aumentos paritarios laborales. "Tenemos que comenzar un camino poniendo en prioridad a nuestros jubilados, trabajadores y sectores que necesitan una ayuda", señaló el jefe comunal.



En Radio Delta 90.3, el intendente de Tigre, Julio Zamora, puntualizó en la necesidad de subir el mínimo no imponible de ganancias a raíz de los aumentos que están recibiendo los trabajadores por las paritarias. "Vemos en los barrios y las recorridas por las localidades, la situación de los vecinos con respecto a la depreciación de sus ingresos. Llamamos a que el Gobierno Nacional revise el mínimo no imponible de ganancias", destacó el jefe comunal.



Además, agregó: "Creo que hace falta volver a lo que fue la génesis del Frente de Todos, dedicada a los sectores más vulnerables. Tenemos que comenzar un camino que vuelva a ese origen poniendo en prioridad a nuestros jubilados, trabajadores y sectores que necesitan una ayuda. Hace muy poco tiempo se tuvo en consideración la problemática del campo, pero nuestro espacio político tiene que ocuparse de los sectores mayoritarios que necesitan que el Estado esté presente. Se está golpeando el bolsillo de los jubilados de una manera silenciosa con la inflación, pero no creo que el Gobierno no tenga en cuenta esto y el Presidente va a tomar cartas en el asunto".



"Tenemos una provincia que ha hecho un trabajo importante en materia de seguridad en Tigre, donde pudimos renovar la flota de la Policía local y de la Provincia, como también trabajos de infraestructura educativa. Hay temas más de fondo que tienen más profundidad desde hace años como lo es la salud, pero no tiene nada que ver con el color político que esté gobernando", sostuvo Zamora y añadió: “En Tigre estamos con la visión de poder realizar un Hospital Municipal de Alta Complejidad que acompañe el desarrollo de la salud de la Provincia de Buenos Aires porque realmente necesitamos ese establecimiento".