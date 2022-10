El multimillonario Elon Musk solicitó este jueves suspender el juicio que lo enfrenta con Twitter a partir del próximo 17 de octubre, mientras trata de cerrar los últimos detalles para quedarse con la red social en los términos pactados originalmente.

El hecho se conoció luego de que los abogados del magnate enviaran un escrito al tribunal del Delaware (EEUU) que se encarga del caso argumentando que, después de que esta semana comunicaran a Twitter su decisión de proceder con la compra por los 44.000 millones de dólares acordados, no hay motivo para seguir adelante con el proceso judicial. Además, sostuvieron que de seguir con la batalla legal puede poner en peligro la operación.

En el documento, la defensa de Musk explica que está previsto que la adquisición se complete alrededor del 28 de octubre, una vez que el multimillonario haya obtenido la financiación necesaria para la compra.

Hasta ahora, Twitter se negó a retirar su demanda -realizada en julio, cuando Musk dijo que retiraba la oferta de compra-, y este miércoles, la jueza encargada del caso, Kathaleen McCormick, confirmó que por el momento los preparativos del juicio siguen adelante.

En su escrito, la defensa de Musk cargó contra la red social por su decisión de mantener abierta la batalla legal e insistieron en que no hay motivos para pensar que no va a obtener de los bancos los fondos que necesita para completar la operación.

"Twitter no acepta un sí por respuesta. Sorprendentemente, han insistido en continuar con este litigio, poniendo imprudentemente en peligro el acuerdo y jugando con los intereses de sus accionistas", señalaron los abogados del CEO de Tesla.

Según dijeron, seguir adelante con el juicio sería un "enorme desperdicio de recursos" que "socavará la capacidad de las partes para cerrar la transacción" y que podría dejar la operación "en el limbo" y hacer que los accionistas de Twitter reciban su dinero mucho más tarde.

La razón del nuevo acuerdo

Representantes de las dos partes están discutiendo los detalles del nuevo acuerdo después de que esta semana el dueño de compañías como Tesla y Space X diese la sorpresa al anunciar su intención de proceder con el pacto original para comprar la red social, que había cancelado en julio y que había llevado a Twitter a acudir a los tribunales.



Según medios estadounidenses, la decisión de retomar la compra de Twitter al precio de 54,20 dólares por acción llegó después de que el magnate tratara infructuosamente de obtener un descuento de hasta un 30 %.

En las últimas semanas, según The New York Times, las dos partes mantuvieron conversaciones centradas en una reducción del precio de alrededor de un 10 %, pero no se llegó a un acuerdo y el empresario optó por aceptar los términos originales para evitar llegar a juicio en el que, según numerosos expertos, llevaba las de perder.

Ahora, una cuestión clave será la financiación de la operación, pues el hombre más rico del mundo había negociado con varios bancos para que le ayudaran a pagar la compra y está por ver si ese compromiso se mantiene o si las entidades exigen unas condiciones diferentes.

Según muchos analistas, la pelea entre Musk y Twitter dañaron la imagen y el valor de la red social y la coyuntura económica es más complicada, por lo que los bancos podrían ser reticentes a poner el dinero necesario.

Las razones de la marcha atrás de Elon Musk

Elon Musk había notificado a principios de julio que anulaba su oferta para comprar la empresa tecnológica, que se había acordado en abril, porque -adujo- que Twitter mintió sobre el número de cuentas falsas después de la oferta de compra.

Precisamente, esta información era una de las condiciones que Musk quería tener para cerrar el acuerdo de compra. Y se convirtió en una de las razones por las que decidió retirarse del trato.

En tanto, la junta directiva de Twitter llamó a sus accionistas a votar sobre la compra el 13 de septiembre, aunque reconoció que depende del “litigio pendiente” con el magnate.

Finalmente, Twitter presentó una denuncia el 12 de julio también ante un tribunal de Delaware para obligar a Musk cerrar su compromiso de compra. Todo hace pensar que el millonario intentará estirar los plazos con los recursos legales que estén a su disposición.

En tanto, el 29 de ese mismo mes, la jueza McCormick del Tribunal la Cancillería de Delaware (EEUU) había dispuesto el inicio del juicio para el próximo 17 de octubre que, con este hecho, quedaría paralizado.

Por qué Musk y Twitter se enfrentarían en Delaware

Delaware es la capital financiera de los Estados Unidos, debido a que sus leyes y políticas impositivas, con grandes beneficios para las empresas en lo que respecta a exenciones de impuestos, la convirtieron en un gran atractivo para las empresas de ese país. Es decir, más del 60% de las marcas que mejor cotizan en el mundo, como Apple, American Airlines, Coca-Cola y Google, por mencionar algunas, están allí radicadas.

Al mismo tiempo, Delaware es el estado donde históricamente se resuelven acuerdos de fusión, como el de Musk y Twitter, así como aquellos casos que buscan compensaciones frente a los daños monetarios, según indicó Bloomberg.

El Tribunal de Cancillería de Delaware tiene más de 200 años y una gran experiencia en derecho comercial. Allí los jueces son llamados "cancilleres" y definen los casos sin jurado. Además, sus resoluciones suelen ser más rápidas que en otros tribunales del país.

Por nombrar un caso, en julio del año pasado, Musk se presentó ante el tribunal por una demanda en su contra por parte de accionistas tras la compra que Tesla hizo de SolarCity, otra compañía de la que el magnate también era el accionista mayoritario en aquel entonces. El canciller finalmente falló a su favor, nueve meses después.

