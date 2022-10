El gobernador de Jujuy y aspirante candidato a presidente por la UCR, Gerardo Morales, volvió a cargar contra Mauricio Macri, esta vez, al desafiarlo a competir en elecciones primarias para dirimir la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio. "Me gustaría que Macri sea candidato, porque le voy a ganar, le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato", dijo, en tono desafiante ,el jefe provincial.

Pero eso no fue todo. Morales añadió que la participación electoral del fundador del PRO "no es conveniente para el país". "Me parece que Macri debe tener un rol más de aconsejar, por las experiencias que ha tenido a la hora de gobernar. Ya pasó el tiempo y tiene que dejarle espacio a otros referentes, apuntó el gobernador, quién dijo igual no "querer" jubilar al expresidente.

Y hasta tuvo tiempo para una chicana más, en relación a la presentación del nuevo libro de Macri "Para qué". "No compré ni leí el libro anterior de Macri y este nuevo no sé", confesó Morales en una nota con el portal Infobae.

El primero en salir a cruzar al gobernador fue el diputado ultrahalconizado del Pro, Fernando Iglesias. "Los moderados que quieren cerrar la grieta y dicen que Macri es un extremo. Palomas para afuera y halcones para adentro. Déjense de embromar", comentó -como suele hacer- en Twitter.

La propia interna de la UCR

Durante la entrevista, el presidente del Comité Nacional de la UCR también se refirió a los dichos de Facundo Manes, quien se había animado a ventilar las acciones ilegales de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri. Cabe destacar que la cúpula del partido centenario se había sumado al coro de reprimendas de Juntos por el Cambio, al acusarlo de “lesionar” la coalición opositora y lo llamó a encuadrarse sin criticar a nadie. “Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de donde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde Juntos por el Cambio”, decía el texto.

Consultado por si tuvo la posibildiad de hablar con Manes tras el comunicado, Morales negó un encuentro. "Cuando baje un poco la espuma lo voy a hacer. Tal vez está molesto por la expresión del Comité Nacional y lo entiendo, pero me parece que hay excesos que los teníamos que ordenar", reconoció y buscó encontrarle un rumbo en la provincia al neurocirujano. "Manes podría ser un buen candidato a gobernador de la UCR -en la provincia de Buenos Aires- ya que la peleó ahí estaría bueno, pero no lo quiero bajar de candidato a presidente, ya está lanzado".