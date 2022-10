El embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, le respondió a Mauricio Macri, quien cuestionó la abstención de la Argentina en la votación de un informe realizado por la Misión Internacional Independiente y presentado ante la ONU sobre los derechos humanos, que finalmente fue aprobado por el voto de 19 países, cinco que votaron en contra y 23 que se abstuvieron.



A pesar de la posición de la Argentina, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años la Misión que investiga y supervisa lo que ocurre en materia de derechos humanos en el país gobernado por Nicolás Maduro.

Macri cuestionó la postura argentina, y a través de Twitter expresó: “Pido perdón a nuestros queridos hermanos venezolanos por la abstención de la Argentina a la condena de crímenes de lesa humanidad en su país. Los argentinos de bien sentimos vergüenza por este gobierno que no defiende ni la libertad ni los derechos humanos”.

Las respuestas desde el gobierno no tardaron en llegar, sobre todo teniendo en cuenta el grado de responsabilidad que tuvieron tanto Macri como funcionarios de primera línea de su gobierno en el apoyo al golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, en 2019, con el envío ilegal de armas a ese país, que es investigado por la Justicia.

Por AM750, Laborde le respondió a Macri y afirmó que el expresidente “no tiene autoridad para opinar sobre los derechos humanos en países latinoamericanos”. “Macri trabajó para afirmar el golpe de Estado en Bolivia, o ayudó a que se produjera. Son muchos los elementos y pruebas, más allá incluso del envío de las armas”, sostuvo el embajador argentino en Venezuela.

Además, cuestionó con dureza la declaración del expresidente a través de las redes sociales y sugirió incluso que no había leído el informe entero elaborado por la Misión Internacional y presentado ante la ONU. “No me arriesgaría a decir que lo leyó entero, un asesor le habrá dicho, son informes largos, no sé si lo leyó todo”, sostuvo Laborde.

En este contexto, sostuvo que Macri y un sector de la oposición “quiere instalar la idea de que continúa una situación que en Venezuela ha cambiado”. “Incluso Colombia acaba de restablecer relaciones, con lo que eso implica. La Unión Europea no reconoce más a Juan Guaidó como ‘presidente encargado’”, puntualizó el diplomático.

La Argentina se abstuvo de votar el informe porque “no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales implicados”, y enfatizó en que la renovación de la Misión en las mismas condiciones “sólo contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no puede mejorar los derechos humanos del pueblo venezolano”.