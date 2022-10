Este lunes a la madrugada, los integrantes de la banda de rock Kapanga sufrieron un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad bonaerense de Carmen de Areco. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad, sin embargo este hecho pone en el tapete el debate por la Ley de Alcohol Cero al volante, ya que las personas que colisionaron con el micro en el que viajaba la banda estaban totalmente borrachas.



Consultado al respecto de este caso y de la ley de la cual es uno de los impulsores, el director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Carignano, sostuvo que "cuando alguien conduce un auto después de tomar alcohol, sabe perfectamente lo que puede generar" y se preguntó: "¿Hasta cuando vamos a naturalizar que la gente tome alcohol y maneje?"

En este marco, aseguró que desde la agencia "están peleando" para que salga la Ley de Alcohol Cero al volante. "El miércoles hay una reunión en la Comisión de Transporte donde saldría el dictamen favorable y, luego, ya estaría en condiciones para votarse la media sanción", señaló en diálogo con AM750.

Por otro lado, recordó que en el país existe el "alcohol cero" hace 25 para conductores profesionales (taxistas, colectiveros, quien maneja una ambulancia) "porque se considera que esa persona tiene que manejar con todas sus facultades intactas".

"Lo que queremos es que eso se amplíe a todos los conductores que hoy tienen un límite de 0.5, que es mentiroso porque te invita a especular", insistió.

"Hay que disociar definitivamente alcohol de conducción y esta ley busca eso", remarcó.

Asimismo, como ejemplo puso países de la región dónde ya existe dicha legislación, como Uruguay, dónde está vigente desde el año 2017 y "bajó un 40% la cantidad de muertos en hechos viales relacionados con el alcohol".

En Argentina hay 11 territorios, entre provincias completas y distritos, en los que la ley "está vigente" y ha funcionado. "Con el debido control la ley hace que se autorregule", apuntó Carignano.

Provincias y localidades con "alcohol cero"

Provincias

Córdoba

Entre Ríos

Jujuy

La Rioja

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tucumán

Ciudades/localidades

Mar del Plata (provincia de Bs. As.)

Ezeiza (Bs. As.)

Tigre (Bs. As.)

Moreno (Bs. As.)

Bragado (Bs. As.)

Posadas (Misiones)

Garupá (Misiones)

Neuquén (Neuquén)

Rosario (Santa Fe)

Santa Fe (Santa Fe)

Pueblo Esther (Santa Fe)

Ushuaia (Tierra del Fuego)

Río Grande (Tierra del Fuego)

Por otro lado, apuntó a los empresarios vitivinícolas de Cuyo coomo "los que llevan la bandera del rechazo" creen que una ley como ésta haría mermar el consumo.

"Argentina es un país que consume alcohol de manera creciente. Hace varios años el vino está a la cabeza de la ingesta. Y ya te digo, no hace falta más que ir a Rosario o a Santa Fe donde hay alcohol cero y los bares están llenos, los restaurantes están llenos. Simplemente el que conduce no bebe, porque esto no es una ley seca", sentenció.