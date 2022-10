Este martes desde las 16 PSG recibirá al Benfica en el Parque de los Príncipes por la cuarta fecha del grupo H de la UEFA Champions League. Por qué no juega Lionel Messi, TV y las probables formaciones.

PSG vs. Benfica en vivo

Benfica en la liga portuguesa y la Champions League 2022

Benfica está invicto en el grupo H de la Champions League: sumó 7 de 9 tras sus triunfos 2 a 0 ante el Maccabi Haifa como local y 2 a 1 frente a Juventus de visitante y el empate 1 a 1 en Lisboa en el primer patido ante el PSG.

Los portugueses tomaron una buena distancia teniendo en cuenta que, al menos a priori, lo más probable es que acaben disputándose el segundo puesto con la Vecchia Signora. Los italianos atraviesan un momento muy irregular y a falta de tres fechas están cuatro puntos por debajo de los líderes.

En la Primeira Liga, la máxima división del fútbol portugués, marchan en la cima con 25 puntos, tres más que su escolta Porto. En el fútbol doméstico tampoco conocen la derrota hasta el momento, tras ocho victorias y un empate, con 23 goles a favor y tan solo 5 en contra.

PSG en la liga francesa y la Champions League

Por su parte, el PSG se impuso 2 a 1 a la Juve en París, luego hizo lo propio por 3 a 1 ante el equipo israelí e igualó 1 a 1 con su rival de esta jornada. Solo por un gol son los punteros del grupo. Este partido será clave para comenzar a definir su liderato en la zona y pensar en las fases de eliminación directa, donde en las últimas ediciones ha fallado de manera sorprendente en más de una ocasión.

En la Ligue 1 no hay sorpresas. El equipo de Neymar, Messi, Mbappé y compañía lidera la tabla con 26 unidades, tras ocho victorias y dos empate, con 28 goles a favor y tan solo cinco en contra. La hegemonía en Francia es total: PSG ganó 8 de las últimas 10 ligas.

Está claro que desde hace tiempo el único deseo del club es ganar la Champions League, un objetivo que no solo le ha sido esquivo, sino que ha quedado eliminado de maneras muy difíciles de digerir, en series que parecía tener liquidadas. Los torneos locales ya no son motivo de gran alegría, aunque sí de tensión en caso de no ganarlos. Todas las fichas están puestas en La Orejona.

Horario, cómo verlo en vivo por TV y online

El encuentro comenzará desde las 16, será televisado por Fox Sports y transmitido a través de Star+. Los usuarios de Telecentro Play, DirecTV GO y Cablevisión Flow, entre otras, pueden ver la señal mediante esas plataformas de streaming.

PSG-Benfica: probables formaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Nordi Mukiele, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat; Danilo Pereira, Fabián Ruiz, Marco Verratti; Carlos Soler; Neymar y Kylian Mbappé. DT: Christophe Galtier

Benfica: Odisseas Vlachodimos; Alexander Bah, Nicolás Otamendi, Antonio Silva, Alex Grimaldo; Enzo Fernández, Florentino Luis; David Neres, Rafa, Joao Mario; y Gonçalo Ramos. DT: Roger Schmidt.

¿Por qué Messi no juega contra Benfica?

"Tras sufrir una pequeña molestia en el gemelo, Lionel Messi será baja para el partido de mañana contra el Benfica", informó el PSG en sus redes sociales. El astro argentino, que padece una molestia leve en el gemelo, no participó del entrenamiento del plantel del Paris Saint Germain y quedó fuera de la convocatoria que hizo el entrenador Christophe Galtier para el duelo ante los portugueses.

Tras haberse perdido el partido del sábado ante el Reims por la Ligue 1, Messi no se sumó al resto de sus compañeros en la práctica de este lunes pensando en el cruce ante el Benfica. El capitán del seleccionado argentino siguió con los trabajos de recuperación y luego quedó confirmada su ausencia por segundo encuentro consecutivo cuando el club dio a conocer la nómina de convocados para el partido de este martes en el Parque de los Príncipes.



Seguí leyendo