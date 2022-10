En un trozo de trapo blanco, escrito en letras rojas y hasta con el dibujo de un ataúd, este martes fue encontrado un mensaje dirigido "a todos los medios de Rosario", colgado en el enrejado del predio de Telefé Rosario, de avenida Belgrano al 1000: "Dejen de ensuciar y condenar a los pibe con la lengua porque vamos a matar periodistas", reza el primer tramo del texto, y agrega una frase subrayada que ya se vio en otros hechos de amenazas: "Con la mafia no se jode". Sobre el final, expresa: "Si no, caravana con El Noba", en relación al cantante de cumbia fallecido en un siniestro vial. La intimidación generó rápida respuesta del Sindicato de Prensa de Rosario, además de repudio y repercusiones del arco político y social. El intendente Pablo Javkin manifestó su apoyo a periodistas y reclamó: "Controlen las cárceles de una vez". Fiscalía abrió una investigación y ordenó el relevamiento de cámaras de videovigilancia de la zona. El gobernador Omar Perotti se comunicó con el SPR, y se pautó una reunión para hoy con el ministro de Seguridad Rubén Rimoldi.

Con respecto a la investigación judicial, dirigentes del Sindicato de Prensa se reunieron ayer con la fiscal regional María Eugenia Iribarren para pedirle que se lleve adelante la investigación con la mayor celeridad, hasta las últimas consecuencias. Desde el Ministerio Público de la Acusación se indicó que el fiscal Federico Rébola está a cargo de la investigación y que ordenó diferentes medidas como el relevamiento de las cámaras de videovigilancia de la zona, testimonios y levantamiento de rastros. Por la tarde, agregaron que "las pericias están en curso".

Los mensajes amenazantes con la firma de "la mafia" tienen antecedente en diferentes hechos cometidos hacia instituciones, contra edificios y representantes de la Justicia, entre otros episodios. Ayer, llegaron de manera genérica a trabajadorxs de prensa, mediante un mensaje por el que el Sindicato de Prensa de Rosario pide "la urgente investigación", ya que "crea zozobra y se suma al malestar generado por el mensaje violento y estigmatizador que se conoció el 25 de septiembre desde la cuenta de LmMonteil”, en relación a un tuit del abogado Leopoldo Monteil ('El mundo será un lugar vivible cuando todos los días se ejecute un periodista'), que generó preocupación y una denuncia en la Fiscalía que fue desestimada por el fiscal Damián Cimino.

"Estamos haciendo una presentación, una vez más, ya que hace poco hicimos otra por un tuit que Fiscalía rechazó porque no le parecía una apología de violencia y del delito. Ahora se da este cartel amenazante, intimidatorio, que realmente preocupa. Sabemos de los riesgos y dificultades cuando se está cubriendo noticias en la calle, en barrios, es una situación grave", expresó en LT8 el secretario general del SPR, Edgardo Carmona. El gremialista habló de una ciudad que “está amenazada, que vive una situación de zozobra permanente y no hay límite alguno”. En ese sentido, pidió que “la democracia y las instituciones deben ponerse de pie y frenar esta locura, no se puede vivir en estas circunstancias”.

Durante la misma mañana comenzaron las repercusiones, mensajes de repudio y solidaridad. Javkin, fue de los primeros. "Todo nuestro apoyo al periodismo de la ciudad de Rosario, que todos los días demuestra la valentía que hace falta para ejercer su profesión. Repudio total a las amenazas. A las mafias hay que pararlas de una vez. Y controlen las cárceles de una vez. Es insoportable la facilidad con la que desde adentro de un penal se amenaza a una ciudad. Y lo decimos con datos concretos", escribió en twitter. Más tarde, salió en directo por Telefé Noticias, y reiteró una frase que expresó en otras ocasiones: "La ciudadanía está harta".

El diputado nacional del Frente de Todos, Roberto Mirabella, twiteó: "Leo con mucho dolor la repugnante amenaza de los narcoterroristas de Rosario hacia los trabajadores de prensa de la ciudad que recibieron un mensaje intimidatorio en la puerta del canal Telefé Rosario. Envío mi solidaridad y todo mi apoyo a las y los periodistas rosarinos". Mirabella es un dirigente cercano a Perotti, quien ayer por la mañana se comunicó con dirigentes del Sindicato de Prensa.

Por su parte, el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade escribió en redes sociales que "esta amenaza contra las y los trabajadores de prensa de Rosario representa un descenso más al infierno construído en los últimos veinte años por el lavado de dinero, los nichos de corrupción en todos los niveles del estado y los negocios del narcotráfico y las armas". El legislador, que también es periodista e investigador, viene alertando sobre el avance del narcotráfico. Arengó: "Es hora de la política de verdad. Nuestra solidaridad con las compañeras y los compañeros".

Desde las más diversas instituciones de la democracia hubo repudios. La concejala Susana Rueda ingresó un comunicado al Palacio Vasallo: “El Concejo Municipal de Rosario repudia las amenazas a periodistas de la ciudad expuestas a través de un cartel de tela colgado en la reja exterior de Canal 5. A la vez, se solidariza con todas las trabajadoras y trabajadores de prensa que desarrollan diariamente su tarea de informar a la población e insta al gobierno provincial a fortalecer las tareas de prevención e inteligencia en seguridad para poner fin a la impunidad de grupos mafiosos que generan un clima de terror en las calles de Rosario”.

Desde la oposición, eligieron conminar al gobierno provincial a que de respuestas. La exintendenta, presidenta del Partido Socialista y diputada nacional, Mónica Fein, expresó "solidaridad con la prensa rosarina ante este ataque. Lamentablemente vivimos bajo la amenaza de unos pocos, que pretenden dominar desde la violencia e intimidación. Exigimos respuestas de las autoridades provinciales y que se actúe de forma urgente para esclarecer este hecho". Por su parte, la senadora nacional (mandato cumplido) María de los Ángeles Sacnun manifestó su "repudio" a "las amenazas sufridas por los trabajadores y trabajadoras de prensa de Telefé Rosario. Condeno cualquier acto de violencia y en especial aquellos dirigidos a cohartar la Libertad de Expresión, que es uno de los basamentos fundamentales del Estado de Derecho".

Desde las organizaciones que nuclean a periodistas y empresarios de medios de comunicación, la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) alertó "por la grave amenaza a medios y periodistas rosarinos por parte de bandas de narcotraficantes que operan en esa ciudad". En su reciente informe de libertad de prensa @Adepargentina dijo: "Tenemos que elevar la voz por el riesgo que implica para la integridad física y la seguridad personal de periodistas y medios el fenómeno creciente del narcotráfico y otras formas de crimen organizado en el país".

En la misma línea, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) exhortó "a las autoridades provinciales a esclarecer este hecho y a garantizar la integridad física de los trabajadores de prensa, en particular en una ciudad en la que la violencia criminal agrega un contexto de extrema hostilidad y desprotección para los colegas".

Desde la Defensoría del Público, Miriam Lewin twiteó: "Repudio absoluto y solidaridad con los compañeros y compañeras periodistas de Rosario que sufrieron amenazas que ponen en peligro no solo el ejercicio de la libertad de expresión sino su propia vida".

También se sumaron mensajes de diputadas y diputados, concejalas y concejales, referentes de sindicatos, el Colegio de Magistrados, asociaciones periodísticas y trabajadorxs de prensa de todo el país.