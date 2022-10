El PJ bonaerense se reunió en su sede central, en la ciudad de La Plata, y definió que el próximo 17 de octubre se movilizará a Plaza de Mayo junto a las dos CTA, el sector de la CGT que lidera Pablo Moyano y otras organizaciones sociales y políticas, bajo la consigna "Unidad nacional por la soberanía y la justicia social". Con la presencia de Máximo Kirchner --presidente del partido en Buenos Aires y quien lideró el encuentro--, el PJ bonaerense también definió que el 5 de noviembre llevarán a cabo el congreso partidario que había sido suspendido luego del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. La fecha es especial porque ese día se conmemorarán 17 años del "No al ALCA" y es muy probable que participe del cierre la vicepresidenta. En la reunión hubo aplausos para las nuevas ministras y el PJ bonaerense quedó en sentar postura sobre las PASO "antes de fin de año".

Más allá de las formalidades, durante el encuentro se conversó sobre los recientes cambios en el gabinete nacional y sobre el malestar que generó en algunos que el Presidente no haya consultado la elección de las nuevas funcionarias con las otras terminales del oficialismo --no habló con CFK, ni con el ministro de Economía, Sergio Massa, ni con los sindicatos--. Especialmente, varios se mostraron ofuscados porque Alberto Fernández dejó trascender ese accionar, algo que consideraron incorrecto por más que los ministros que abandonaron el gabinete respondieran a él. Se escucharon todas las voces, pero no hubo una postura unificada del PJ al respecto. Lo que sí hubo fueron aplausos para las tres nuevas ministras a las que "se les deseó éxito".

El ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, al terminar el encuentro, ofició de vocero: “No estamos en una situación buena. Estamos en una situación no solo de crisis económica y social, sino también política". En esa línea, agregó que "el partido tiene que ser el elemento dinamizador que redefina la iniciativa y las peleas que hay que dar en representación de la gente”. Otros participantes de la reunión afirmaron a este diario, en la misma línea, que "como partido debemos definir a quiénes representamos", de cara a las elecciones del año que viene.

Primarias sí o no

Un plato fuerte del menú fue la posible suspensión o eliminación de las PASO para las elecciones de 2023. Se trata de un tema que, por ahora, pareciera no avanzar por las internas que hay, incluso, dentro del oficialismo sobre este asunto. El diputado rionegrino Luis Di Giacomo y otros de sus compañeros que, como él, responden a partidos provinciales, anunció que iba a presentar un proyecto en el Congreso para eliminarlas y que tenía el apoyo de varios gobernadores. Por ahora no hay avances.

Más allá de la negativa para votar una iniciativa de ese tipo por parte de la oposición, se sumó que los sectores del oficialismo cercanos al Presidente, como el Movimiento Evita, anunciaron que sus diputados tampoco acompañarían. De este tema se conversó en la reunión de La Plata y varios dirigentes dejaron planteada su postura en contra de las primarias. Kirchner habría dicho que es un tema sobre el que se tiene que seguir debatiendo y quedaron en analizar la situación "un poco más". Desde el partido aseguran que en la próxima reunión --aún sin fecha-- van definir una posición.

El encuentro en la capital bonaerense comenzó cerca del mediodía y contó con la participación de las y los miembros del Consejo. En la mesa central estuvo sentado, en el medio, Máximo Kirchner. Según contó a este diario uno de los participantes de más peso, vieron al líder de La Cámpora "muy lúcido y comprometido". A sus costados se ubicaron la vicegobernadora provincial, Verónica Magario; el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi; las intendentas de Moreno, Mariel Fernández, y de Quilmes, Mayra Mendoza, y el mandatario de La Matanza, Fernando Espinoza, entre otros.

La propuesta de movilizar a Plaza de Mayo el Día de la Lealtad fue de la rama sindical del partido, representada por dirigentes como Vanesa Siley, de Sitraju --que a su vez forma parte de la Corriente Federal, liderada por el bancario Sergio Palazzo--, y Omar Plaini, de Canillitas --que responde a Pablo Moyano--. Tanto Palazzo como Moyano son dirigentes que forman parte central de la convocatoria. Además de los sindicalistas, el que también habló del tema fue Larroque. El secretario general de La Cámpora participó de las reuniones que se hicieron en la Federación Gráfica bonaerense la semana pasada para organizar la marcha a Plaza de Mayo.

Según contaron los representantes sindicales y Larroque, en consenso con las diferentes centrales obreras, espacios de cooperativas y Pymes que organizan la marcha del 17, se propuso que la consigna para ese día sea "Unidad nacional por la soberanía y la justicia social". En el acto, como adelantó este diario, se leerá un documento crítico a la situación económica y social actual, y se incluirá "una propuesta del campo popular para este momento de la Argentina".

Congreso partidario

Otro de los temas abordados en el almuerzo en La Plata fue la reprogramación del congreso partidario que finalmente se estableció para el 5 de noviembre. En este punto, quienes estuvieron presentes cuentan que Máximo Kirchner puso en valor "lo simbólico de la fecha para el peronismo y el pueblo argentino", ya que se conmemora ese día el "No al ALCA". Para Kirchner, aquella decisión histórica "implicó la confirmación de un rumbo de soberanía y desendeudamiento para el país y la región".

El encuentro partidario originalmente se iba a realizar el 3 de septiembre en Merlo y la única oradora iba a ser la vicepresidenta. Pero, como se sabe, fue suspedido tras el atentado contra Cristina Kirchner. En este caso todavía no se definió dónde se llevará adelante el congreso, pero aseguran que "es muy probable" que lo cierre CFK.