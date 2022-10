El fotógrafo Pedro Orquera recibió el alta médica este martes, tras haber estado 10 días internado, como consecuencia de la agresión que sufrió por parte de los amigos de las actrices Margot Robbie y Cara Delevingne, quienes estaban de visita en Buenos Aires.

El hombre, de 61 años, estuvo ingresado en el hospital Argerich, donde lo atendieron por haber sufrido una fractura expuesta a la altura del codo derecho. Tras este ataque, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

"Fue un episodio muy trágico en mi vida. Soy freelance (independiente), no tengo un sueldo. Ahora estoy fuera del circuito. Esto me arruinó la vida, no puedo solventar a mi familia, y estoy atravesado por esta situación sin saber qué hacer", señaló Orquera, en declaraciones a la prensa, cuando dejaba el hospital.

Asimismo, expresó que "por 60 días tengo que tener totalmente inmovilizado el brazo y es el tiempo necesario para una recuperación primaria. Luego, un año y medio, como mínimo, para una recuperación integral".

El hecho sucedió semanas atrás, cuando Orquera intentó fotografiar a la intérprete australiana y a la modelo británica cuando salían de cenar en el restaurante Patagonia Sur del barrio porteño de La Boca.

En este contexto, el reportero gráfico fue atacado por los productores Jac Rhis Hopkins y Josei McNamara Callum, quienes acompañaban a las figuras hollywoodenses. Ambos, habían sido detenidos por varias horas por las agresiones.

Los agresores pagaron 4 millones de pesos para salir del país

Tras el ataque, Josey McNamara y Jac Rhys Hopkins pudieron salir del país luego de pagar una caución de dos millones de pesos cada uno, pero deberán regresar cuando sean citados durante la investigación de la causa.

Previamente, se les había prohibido su salida, tras una determinación de la fiscal Catalina Neme, quien imputó a Hopkins y McNamara Callum por el delito de "lesiones graves dolosas".

En un principio, la representante del Ministerio Público Fiscal porteño dispuso su detención, pero luego de 48 horas, les cedió la libertad con "medida restrictiva de prohibición de salir del país sin autorización judicial". En esta línea, con el objetivo de que se cumpla la orden, se les retuvo el pasaporte y se les trabó una caución real por la suma de 200 mil pesos a cada uno.



En un primer momento, se afirmó que los agresores eran guardaespaldas, pero finalmente se confirmó que eran amigos de las celebridades hollywoodenses: McNamara es un productor y socio de Margot Robbie, con quien fundó su compañía LuckyChap Entertainment. En conjunto, produjeron los reconocidos filmes "Yo, Tonya"; "Hermosa venganza"; la serie de Netflix, "Maid"; y la esperada película de "Barbie".



Por su lado, Hopkins es un asistente técnico en varias producciones audiovisuales de la mencionada empresa.

La razón de la visita de Margot Robbie a la Argentina

El viernes pasado, surgieron los primeros rumores de que la intérprete en películas como "El Lobo de Wall Street"; "El Escuadrón Suicida" y "Aves de presa" estaba en recorriendo el barrio porteño de Palermo.

Tras el hecho ocurrido durante la noche del sábado, la denuncia policial confirmó la estadía de Robbie en el país junto a su amiga Cara Delevingne. En el mismo documento judicial también se constató que ambas tenían planeado dirigirse hacia la Patagonia junto a sus amigos, los atacantes de Orquera.

Según el sitio TMZ, la razón por la que ambas están en la Argentina se debe a que la modelo de 30 años no estaría atravesando su mejor momento personal y decidió tomarse unas vacaciones.

A mediados de septiembre, Delevingne fue vista desarreglada en un aeropuerto de Los Ángeles (California, EEUU), haciendo movimientos extraños antes de subirse a un jet privado que finalmente no se tomó.

Posteriormente, se publicaron fotos de Margot Robbie visiblemente consternada, saliendo entre lágrimas del domicilio de Delevingne.