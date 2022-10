Para los ricoteros no son todas buenas noticias. Este miércoles, horas después del lanzamiento de la venta de entradas para el show de la banda del "Indio" Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en el estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona el próximo sábado 12 de noviembre, el municipio puso en duda el evento y aseguró que no recibieron ningún pedido de autorización.



Fue el propio secretario de Coordinación del municipio, Oscar Negrelli, quien aseguró que se sorprendió cuando vio un anuncio de puesta en venta de entradas “cuando no había ningún tipo de trámite ni habilitación en trámite para un show”. “Genera una situación porque viene gente de muchos lugares, esto amerita que se haga en tiempo y forma y los hechos del jueves obligan a tener recaudos, ameritan a que el Municipio no se entere por Twitter", comentó el funcionario.

Sin embargo, el productor general de Rock & Reggae, Eduardo Sempé, confirmó que los trámites se iniciaron el jueves pasado. De hecho, se presentaron los papeles horas antes de la represión protagonizada por la policía bonaerense en la cancha de Gimnasia de La Plata durante el partido contra Boca, que terminó con la muerte de un hincha.

Los argumentos del municipio

"Por la magnitud del mismo, por la gran concurrencia de público de todo el país, por la accesibilidad al predio y para no alterar el normal desarrollo de la vida urbana de la ciudad, se informa que solo podrá autorizarse la realización de dicho evento en el predio 'Autódromo Roberto Mouras' de la Ciudad de La Plata", sostuvo una nota publicada este martes por la Dirección de Habilitaciones de Comercio e Industria de La Plata en respuesta a la productora.

En la misma línea, Negrelli había adelantado este martes en declaraciones radiales que “como Municipio le hicieron saber a la Provincia después del show de La Renga que hay lugares más óptimos para hacer ese tipo de recitales”. "La cantidad de gente que llega de todos los puntos del país y, sobre todo, lo acontecido lamentablemente el jueves pasado en la ciudad, obligan a que desde la organización se tengan los recaudos necesarios”, añadió.

La respuesta de la banda

El relato de la producción del show es distinto al del municipio. Sempé contó que hicieron la reserva pertinente del estadio y “presentaron el pedido de permiso”. “Nos abrieron el expediente para anunciar que salía a la venta las entradas. Pusimos a la venta las entradas y nos intentaron contactar por WhatsApp desde la dirección de habilitaciones para que no salgan a la venta las entradas”, comentó a DataClave.

"Nosotros antes de anunciar presentamos este pedido de permiso. Si se arrepintieron, es otra cosa. No podemos detener la venta porque estaríamos dejando en claro que hicimos algo fuera de la ley, y eso no pasó. Habilitan la cancha donde se dieron los incidentes y no quieren permitir un show. Es alucinante el poder del fútbol. El permiso como te lo pueden dar, te lo pueden sacar. Eso es parte de una normativa que funciona hoy que afecta la realización de shows porque hay mucha discrecionalidad de los funcionarios", añadió.

El lugar donde todo empezó

Lo cierto es que el lugar, para Los Fundamentalistas, sí importa. De hecho, el show fue anunciado con un tono especial: "Cerramos esta etapa en el lugar donde comenzó, el Estadio Único de La Plata, Diego Armando Maradona. Último show de 'Rock and Roll', informaron desde las redes de la banda a finales de la semana pasada.

Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, en voz y guitarra; Pablo Sbaraglia, en voz, teclados y guitarra; Fernando Nalé, en voz y bajo; Deborah Dixon y Luciana Palacios, en coros; Sergio Colombo, en voz y saxo; Miguel Angel Tallarita, en trompeta; y Ramiro López Naguil, en batería, vienen de presentarse en un multitudinario show en San Luis en agosto pasado, donde, como es habitual en los últimos recitales, el Indio Solari apareció para una participación virtual.

El 11 y 12 de diciembre del año pasado el combo había ofrecido dos shows a estadio lleno en el Único en la vuelta a la presencialidad luego de la interrupción de las presentaciones en vivo que impuso la pandemia.