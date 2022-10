Así como se dice que Carlos Gardel canta cada día mejor, lo mismo podría aplicarse a Freddie Mercury. Este miércoles se filtró un tema inédito del fallecido cantante junto a su banda histórica, Queen, que pertenece a las sesiones del álbum The Miracle, de 1989, el penúltimo antes de la muerte del artista, en 1991.

"Face it alone" no entró en el corte final del disco y desde aquel momento había permanecido escondido. La canción estaba prevista para ser lanzada oficialmente este jueves 13 de octubre, pero una radio francesa se anticipó y logró hacerla viral en redes.

De hecho, como forma de adelanto y para aumentar aún más las expectativas, el viernes pasado el guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, los únicos integrantes vivos de Queen, habían anticipado el lanzamiento con una serie de carteles a lo largo de todo el mundo que rezaban "Queen - Face It Alone" e incluían una imagen de Mercury junto a un código QR. Los distintos anuncios aparecieron por primera vez en Londres y desde entonces fueron vistos también en Canadá, México, Japón y otros países.

Hace un mes, también el dúo había adelantado esta sorpresa en una entrevista al medio británico BBC Radio 2. “Encontramos una pequeña joya de Freddie que habíamos olvidado. Es maravilloso. En realidad, fue un verdadero descubrimiento”, dijo Roger Taylor, mientras que Brian May agregó que el tema "estaba escondido a simple vista" y que cuando lo encontraron primero pensaron que no podrían lanzarlo, pero que luego se pusieron a trabajar con el equipo de ingenieros en sonido y decidieron hacerlo. “Hubo que pegar trocitos. Es preciosa, te toca el corazón”, dijo May.

Ésta no es la primera vez que se lanza un tema inédito de Freddie Mercury: hace tres años la compañía Universal Music publicó una adaptación de “Time” (1985). En aquella oportunidad, el músico Dave Clark fue el encargado de la restauración de la canción y la lanzó con el nomre de “Time Waits for No One”.