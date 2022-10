Ante el pedido del Ministerio de Seguridad de la provincia, “con el fin de resguardar la seguridad de socios, socias e hinchas”, Newell’s no venderá entradas no socios de mañana en el Coloso del Parque ante Boca. La visita llegará al parque Independencia con chances de ser campeón y para evitar asistencia de público xeneize los rojinegros no ofrecerán plateas no socios. La dirigencia respondió de esta manera ante el pedido Ministerio Seguridad y se espera ahora que el operativo policial no sea con represión a los hinchas en el ingreso a las tribunas generales, como ocurre en todos los encuentros, aunque el jueves ante Tigre hubo mejor organización y predisposición de los uniformados.