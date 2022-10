El ministro de Economía Sergio Massa anunció este domingo que el Gobierno Nacional implementará de cara a fin de año un bono para asistir a los sectores más vulnerables que al momento no perciben ningún tipo de asistencia del Estado. El mismo será instrumentado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

"Vamos a avanzar en grupos de mayor riesgo con un refuerzo alimentario para adultos mayores sin ningún ingreso, a efectos de que en noviembre y diciembre el Estado los pueda asistir para que puedan acceder al mínimo básico alimentario", dijo el ministro en diálogo con Radio Rivadavia.

"Va a haber un refuerzo, seguramente instrumentado desde la Anses, y va a servir para que podamos asistir a los que hoy no tienen nada, no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo", agregó.

En octubre los jubilados y pensionados recibieron un bono de hasta $7.000 -que se otorgará por tercera y última vez en noviembre a quienes perciban hasta 1 jubilación mínima-, que irá decreciendo de forma proporcional hasta los $4.000 para quienes perciban hasta 2 haberes mínimos.

Asimismo, el organismo asignó este mes un monto extraordinario de $1.378 a quienes cobren el haber mínimo, tengan 30 o más años de aportes efectivos y no hayan adherido a una moratoria.



Cuotas fijas para televisores y acondicionadores de aire

Massa también anunció que se implementará en los próximos días un programa de 30 cuotas fijas con una tasa que es la mitad a la vigente para las operaciones comerciales, para fortalecer el consumo en productos de electrónica, como televisores, acondicionadores de aire y celulares.

"Vamos a un programa para acceder a televisores por lo que representa de cara al Mundial y lo que pesa en la cultura nuestra, de 50, 55 y 58 pulgadas de tecnología 4K", explicó en declaraciones radiales.

En lo que respecta a los acondicionados de aire de bajo consumo, aclaró que "queremos seguir adelante con la idea de construir conciencia sobre el ahorro de energía, el desafío a la hora de bajar subsidios no es que la gente pague más, sino que todos ahorremos, el Estado recursos y la gente energía", expresó.



Modificación al piso del mínimo no imponible de Ganancias

El 1 de noviembre el Gobierno modificará el piso del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, que pasará a estar por encima de los $330.000, con el objetivo de “aliviar la situación de los trabajadores".

“Lo que nosotros llamamos la modificación del mínimo no imponible está decidida. Lo charlé con el Presidente hace algunos días. A partir del primero de noviembre lo vamos a estar subiendo: el mínimo va a estar por encima de 330.00 pesos para aliviar la situación de los trabajadores”, manifestó Massa, y agregó que el objetivo "garantizar que los trabajadores, lo que ganan por horas extras o producto de paritarias no lo pierdan por el impuesto a las Ganancias".



Esta semana habrá un encuentro entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones sindicales para terminar de ordenarlo, mientras la AFIP está terminando las proyecciones para precisar exactamente la cifra.

