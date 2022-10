Antes y durante el crepúsculo del martes 18, cuando la cúpula del Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151) abra sus puertas y habilite el escenario a Marisa Gallo, Milena Muro, Julio Azcano, Carlos Martínez y Diego Jascalevich, empezará a consumarse una nueva edición del festival Guitarras del Mundo: la número 28. Como cada vez, participarán de él guitarristas de todo el mundo esparcidos federal, contemporánea y orgánicamente en unas cincuenta sedes, con presencia en cada una de las 24 provincias argentinas. “Es realmente impactante este posicionamiento del festival, atravesando gobiernos de signos diferentes, crisis económicas y la propia pandemia”, señala Juan Falú, su creador y director artístico. “Es más, creo que es más difícil interrumpirlo que continuarlo, aún en contextos adversos como los que atravesamos desde el 2020”, asegura el guitarrista tucumano, que se presentará el domingo 23, en la Sala Mayor del Centro Municipal de Cultura de Viedma (Río Negro), junto a la Orquesta Filarmónica de esa provincia. “En lo personal, no estaba programado este año, pero recibí la invitación de la orquesta, que va a hacer un concierto sobre obras mías para cuerdas y guitarra, iniciativa que por supuesto me encanta”, explica.

Otra arista significativa de este nuevo encuentro guitarrero y plurinacional pasará por una fuerte presencia de guitarristas argentinos residentes en el exterior, además de las habituales participaciones de exponentes de diversas latitudes del orbe. “Se decidió convocar a compatriotas que residen fuera de nuestro país, que ofrecen su maestría por el mundo y que ansían estar presentes en el festival”, ratifica Falú. Habrá entonces músicos y músicas actualmente aquerenciados en Alemania, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Suiza y Turquía; y guitarristas oriundos de Alemania, Colombia, España, Francia y Uruguay.

En el primer grupo, por caso, se ubica Maximiliano Larrea, residente en Estados Unidos, que mostrará lo suyo este jueves la Casa Suiza de Baradero, junto al dúo de folklore argentino que conforman Augusto Ayala y Joel Tortul; y el mencionado Azcano, integrante del Eos Guitar Quartet y docente de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza, que tocará en el concierto inauguración, en el Kirchner. “La decisión de invitar compatriotas residentes en el exterior tiene que ver con que sabemos lo que significa artística y afectivamente regresar a su tierra con el Guitarras del Mundo actuando como puente”, dice Falú al respecto.

Dentro del segundo grupo, en tanto, figuran entre otros la alemana Nora Buschmann, que mostrará su música contemporánea este jueves en el Teatro Municipal de Cafayate, y Manolo Yglesias, violero de flamenco nacido en Madrid, que actuará el viernes 28, junto al argentino al argentino Carlos Martínez, en la Casa de la Cultura de Ushuaia.

Por el lado de los argentinos y argentinas residentes en el país, serán parte –además de los citados— Agustín Luna, Fabián Cardozo, Lucas Bragán, Pilín Massei y Carlos Moscardini, entre otros. “También tenemos presencias de guitarristas que no he conocido personalmente y que se acercan por sus propias expectativas de participación, o por las sugerencias que recibo de colegas. Por lo demás, no destaco presencias en particular. Siempre estuvimos atentos a preservar una horizontalidad que deviene en el protagonismo de todas y todos, sean nacionales o internacionales, sean jóvenes o con dilatada trayectoria… Mi vínculo con las y los guitarristas es de conocimiento mutuo de nuestros quehaceres artísticos, facilitado por mi andar por el mundo desde 1982, sin parar”, manifiesta Falú, ecuánime.

El festival Guitarras del Mundo cuenta con el apoyo por el Ministerio de Cultura de la Nación, Radio Nacional, el CCK y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Otra de las artistas de esta edición, que finalizará el domingo 30 de octubre fue por el lado de la apertura de espacio formativo, a partir del dictado de clases magistrales online, a cargo de guitarristas y docentes, cuyo epicentro temático fue el de música argentina aplicada a la guitarra.

Las mismas se desarrollaron entre el 14 de junio y el 27 de septiembre, y se plantearon como una actividad complementaria del festival. Fueron ocho clases y los organizadores confían en que pueda instalarse esta actividad, que tuvo gran aceptación por parte de quienes cultivan la guitarra. “Destaco estas clases y también la permanencia como encuentro realmente federal, y cogestionado por un ministerio público y una organización sindical”, subraya Falú. “Por otra parte, cada nueva edición nos invita al recuerdo. Son 28 años... Pensamos en los comienzos, en el crecimiento que llegó a plasmarse en ediciones de casi cien sedes en las 24 provincias, en la consolidación. Y es grato constatar que se lo espera año tras año, como evento respetado del quehacer cultural nacional”.

* Programación completa en https://guitarrasdelmundo.com.ar