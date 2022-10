Con un ejercitado músculo de movilización, los movimientos sociales nucleados en Los Cayetanos desbordaron el estadio de Laferrere en su conmemoración del Día de la Lealtad Peronista con sus propias banderas reivindicativas y políticas. El Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, junto a una docena de otras organizaciones territoriales, eligieron el bastión peronista de La Matanza para un Cabildo Abierto en el que ratificaron su decisión de disputar dentro del Frente de Todos no sólo la intendencia más poblada de la provincia de Buenos Aires sino también varias comunas del conurbano con propuesta que incluya a los llamados sectores de la economía popular, la agricultura familiar y una agenda ecológica. La unidad, la defensa del gobierno democrático y la apertura de canales de participación para dar el debate interno, fueron los ejes de los discursos.

“Nosotros también insistimos en que tendría que haber un solo acto, pero muchas veces predominan otros intereses, el momento y no prevalecen los intereses en común para corto, mediano y largo plazo. Hay diferencias, por supuesto, que si se discutieran con profundidad creo que estaríamos llegando a acuerdos para que no se produjeran estos tres actos que se hicieron en el conurbano y la Capital Federal”, dijo a PáginaI12 el dirigente de la CCC Juan Carlos Alderete con un dejo de bronca por no haber logrado ese acuerdo.

Aún así, Alderete tampoco ocultó su alegría por la capacidad de movilización que sostienen las organizaciones que convocaron a La Matanza. “El estadio estaba completo, con muchísima gente, unas 60 mil personas. Pero afuera había una cantidad impresionante y no cabía un alfiler”, estimó el dirigente social y diputado nacional del FdT. El Evita, en tanto, calculó la concurrencia en unas 50 mil personas. También mucho más de lo esperado en la previa por los movimientos territoriales.

“Hay que fortalecer al gobierno, la unidad del Frente de Todos, pero atender también las problemáticas sociales y económicas que son urgentes”, dijo Daniel Menéndez (Somos Barrios de Pie) antes de subir a un escenario plagado de dirigentes populares que tomaron la palabra y resaltaron la importancia de “seguir ampliando la unidad y formalizar el sector de la economía popular”.

Allí, Menéndez compartió el protagonismo de la convocatoria con Alderete y Emilio Pérsico del Movimiento Evita, aunque su organización dio un papel central a la diputada provincial Patricia “La Colo” Cubría.

Tras la referencia histórica al 17 de Octubre y el nacimiento del peronismo, Cubría --pareja de Pérsico-- se refirió a la actualidad política. “Tenemos que llenar de participación popular a nuestro Frente de Todos. Nos queda mucho por trabajar y transformar. El camino es, siempre desde los gobiernos populares, profundizar los caminos de la justicia social. Queremos que nos escuchen. Tenemos que tener el 100 por ciento de la economía popular formalizada. Es una decisión política y administrada que seamos informales. Necesitamos institucionalizar a ese sector y darle derechos”, sostuvo como proclama del espacio que componen las organizaciones sociales.

En el cierre de su discurso, Cubría confirmó su candidatura a la intendencia de La Matanza. “Esta ciudad se merece mucho más y vamos a renovar el peronismo en este distrito. Vamos a construir trabajo y justicia social, vamos a estar cerca para vivir seguros y más felices", lanzó.

Esa es la postura en la que Los Cayetanos vienen trabajando desde hace tiempo en el más populoso municipio de la Provincia. Quieren dar pelea en la interna del FdT con el PJ matancero, que gobierna allí desde el retorno de la democracia. Buscan repetir y expandir la experiencia de Mariel Fernández, que al frente del Movimiento Evita batió a la histórica camada del PJ en Moreno, otra de las comunas con mayor cantidad de habitantes del conurbano.

Por eso, los cinco diputados nacionales que responden a las distintas organizaciones que integran Los Cayetanos ya anunciaron que avalarán la idea de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que impulsan los gobernadores peronistas, intendentes y propuesta a la que, en las últimas semanas, también se sumó La Cámpora.

La idea de asumir un rol más importante en las decisiones políticas dentro del FdT, es una de las propuestas que Los Cayetanos vienen trabajando desde hace tiempo y hasta se baraja la posibilidad de crear su propio partido para sostenerla. Un manifiesto al que también se van sumando otras organizaciones que participaron del acto en el estadio de Laferrere: La corriente 22 de Agosto, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Organizaciones Libres del Pueblo, Movimiento Popular La Resistencia, Corriente Pueblo Unido, Patria Nueva, la Corriente Nuestra Patria, Organización Los Pibes, Octubres, la Corriente Eva Perón, Federación de Organizaciones de Base y el Movimiento de Trabajadores Organizados.