Gonzalo Higuaín jugó su último partido como futbolista profesional durante la caída de su equipo, el Inter Miami, por 3 a 0 ante el New York FC, que lo eliminó en la instancia de octavos de final de la Major League Soccer (MLS) estadounidense.

El Pipita, de casi 35 años, anunció a principios de mes hace que se retiraría del fútbol una vez que concluyera la participación del Inter Miami en los playoffs de la MLS.

Y ese día llegó este lunes 17 de octubre en el Citi Fields Stadium neoyorquino instalado en el barrio de Queens, donde los locales liquidaron la historia en apenas cinco minutos, los que transcurrieron entre los 18 y los 23 minutos del segundo tiempo, cuando llegaron los goles sucesivos del brasileño Gabriel Pereira y el argentino exRacing y Vélez Maximiliano Moralez.

El también brasileño Heber decoró el resultado en el segundo minuto de descuento de este encuentro que Higuaín disputó de manera completa y en el que el extremo exEstudiantes de La Plata Matías Pellegrini ingresó en el complemento en el conjunto ganador.

Esta fue la primera vez en cinco años de historia que el Inter Miami, equipo que tiene al inglés David Beckham como uno de sus dueños y presidente, se clasificó a los playoffs de la liga estadounidense.

Higuaín cerró así su mejor año en el fútbol norteamericano, finalizando con 16 goles en 31 partidos (23 de titular). En 2021 había totalizado 12 goles en 30 juegos (28 de titular), mientras que en 2020 sumó apenas un tanto en 9 presentaciones (todas desde el inicio).

"Se acabó lo que más amé"

En la conferencia de prensa post partido, el ahora exgoleador reflexionó: "En la vida podés ganar o perder pero para mí eso no caracteriza a una persona. Lo que caracteriza es ser buena gente, que te recuerden porque fuiste buena gente".

"Cuando uno va creciendo, madurando y con el pasar de los años, los pensamientos van cambiando. En el inicio de mi carrera quería ser recordado de una manera y hoy que la termino quiero ser recordado como buena persona", agregó el futbolista formado en River.

“Sentí que se terminó, que se acaba lo que más amé -continuó el Pipita-. Durante la mitad de mi vida, fueron 17 años y medio de carrera, y se te vienen todas las imágenes a la cabeza de lo que viviste, de lo que soñaste, de lo que me esforcé. Me voy con la conciencia tranquila y orgulloso de que lo di todo hasta hoy. Lo más importante en la vida es darlo todo. Cuando es así te vas con la conciencia tranquila y yo siento eso”.

En cuanto a si seguiría relacionado con el deporte, Higuaín sentenció: "No me veo en nada por el estilo, sería volver al ambiente en el que tantos años estuve y por algo me estoy retirando. Es precisamente para buscar tranquilidad y disfrutar de otras cosas de la vida. Lo que viene son mi mujer, mi hija, mis amigos, mi familia y estar orgulloso de lo que pude lograr”.

De todos modos, el nacido en Francia sorprendió al anunciar que desea estudiar mental coaching. "Creo que es lo más importante en cualquier trabajo. Estar bien mentalmente. Después puedes sumar talento, sacrificio, esfuerzo… Pero si no estás bien de la cabeza difícilmente logras las cosas. Creo que en el fútbol es algo fundamental a lo que no se le da tanta importancia. Me gustaría muchísimo ayudar desde ese lado en este club”, indicó.

Lejos del país

La despedida del fútbol de Higuaín en el fútbol extranjero no es una novedad en materia de goleadores históricos de la Selección Argentina. De los primeros 10 de la lista, apenas tres hicieron su retiro en el fútbol nacional: Diego Maradona (Boca, 1997), Leopoldo Jacinto Luque (Chacarita, 1984) y Daniel Passarella (River, 1989).

Claro que dos de los integrantes del Top 10 todavía están en actividad, Lionel Messi y Ángel Di María, aunque en el caso del primero un retiro en Newell's suena un tanto improbable. Mientras que lo de Fideo en Rosario Central ilusiona a más de un canalla.

Entre los que se despidieron lejos del país figuran Gabriel Omar Batistuta (Al-Arabi de Qatar, 2004), Sergio Agüero (Barcelona de España, 2021), Hernán Crespo (Parma de Italia, 2011) y Luis Artime (Nacional de Uruguay, 1974).