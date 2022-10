A un año del asesinato de Joaquín Pérez, cometido cuando fue interceptado con intenciones de robo en momentos en que se dirigía a guardar su auto en una cochera del barrio de Arroyito, Fiscalía difundió imágenes previas y recordó que está vigente una recompensa de un millón de pesos para quien aporte datos que permitan identificar a los dos autores. "Todo aquel que pueda aportar datos tendrá la reserva del caso", aseguraron. Al tiempo que Indiana, quien era pareja de la víctima, expresó dolor y cuestionamientos a la investigación, el fiscal Adrián Spelta aseguró tener “la misma decepción cuando no se puede identificar a los autores, porque es nuestra labor proveer esos nombres”. En ese contexto, agregó que "la fiscalía cuenta aproximadamente con un 50 por ciento de causas con autores no identificados".

Lo ocurrido hace un año en la zona de Pasaje Muñiz al 1200, donde desconocidos terminaron con la vida del joven de 34 años, padre de una nena, duele e interpela a la Justicia. “Si bien Fiscalía sacó un comunicado para dar cuenta de todas las acciones, no se llegó a nada y seguimos sin saber quiénes son los asesinos de Joaquín", reprochó Indiana. "Estaban las cámaras de seguridad, el auto, el arma, las balas, todo estaba para poder resolver el caso”, cuestionó. "Al final las cámaras no se veían tan bien, las huellas no dieron el resultado que esperaban, se hicieron cotejos de ADN que dieron negativo, hay pericias en Chaco que todavía no dieron resultado", enumeró sobre cuestiones que asegura que le provocan "impotencia", dijo en LT8. Pese a ello, señaló: "Sigo teniendo esperanzas".

Spelta habló ayer en la misma emisora y aclaró que la Fiscalía no tiene intención de polemizar con las víctimas de este tipo de hechos, porque "estamos del mismo lado". Y resumió: “Se tomaron innumerables medidas durante este año. Se levantaron evidencias de rastros (huellas dactilares) por tres fuerzas distintas: policía provincial, policía federal y policía de Chaco, la que tiene una técnica distinta. Todo se envió al sistema de investigación dactilar, a Interpol que tiene otra base de datos, a la policía de La Plata y a la base de datos de la Policía Federal”, indicó. “Está pendiente un nuevo cotejo de la única huella que no es de Joaquín Pérez, con Gendarmería Nacional, el que podría dar resultado positivo. Después tenemos las cámaras; está todo filmado. También se peritaron celulares y se extrajeron muestras de ADN de adentro del auto".

Al mismo tiempo lamentó: "No tengo forma de ponerles nombre y apellido a las dos personas que cometieron el homicidio. No dejaron rastros. Las fuerzas que colaboran con la policía no pudieron, hasta el momento, darnos los nombres de las personas que en las imágenes se ven circulando en motocicleta. No hubo impericia de parte de la fuerza porque hemos obtenido la evidencia, pero no tenemos ADN de los autores”, aclaró. “Cuatro técnicos distintos levantaron huellas del arma y nos dijeron que no pudo obtenerse una huella dactilar”.

En tanto, a media mañana de ayer, Fiscalía dio a conocer un video que reúne imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad privadas recabadas en la investigación. En primera instancia se observa a dos personas, sindicadas de participar en el hecho investigado, trasladarse en motocicleta en las cercanías donde la víctima se dirigía a guardar su vehículo, y posteriormente retirarse a gran velocidad con el automóvil de Joaquín, luego de cometido el hecho.

Al mismo tiempo, recordaron que se encuentra vigente la recompensa de 1.000.000 de pesos por datos que puedan aportarse para lograr la identificación de las personas sindicadas que se observan en las imágenes. Quienes puedan aportar datos, podrán comunicarse "a las redes sociales de Fiscalía de Rosario (Facebook, Twitter e instagram) o presentarse en la Unidad de Homicidios Dolosos, ubicada en el Centro de Justicia (Sarmiento 2850), como así también en cualquier sede de fiscalías regionales.

Esclarecimientos. El fiscal de Homicidios Adrián Spelta indico que "la fiscalía cuenta aproximadamente con un 50 por ciento de causas con autores no identificados". Y detalló: "Con los mismos recursos (para investigar) que teníamos cuatro homicidios por semana, ahora estamos teniendo hasta siete. Se trata de una cuestión de analizar los elementos con los que la fiscalía cuenta para el esclarecimiento de los hechos. Manejábamos el 66 por ciento (de esclarecimiento) hace dos años, y hoy, si bien no tengo el número exacto, por mis causas puedo decir que ha disminuido (el porcentaje)".