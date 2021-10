Un arquitecto de 34 años fue asesinado de al menos tres balazos cuando fue interceptado por varios hombres que le robaron el auto, que luego fue hallado abandonado, en el barrio de Arroyito. El hecho se registró el martes por la noche, alrededor de las 21, en el ingreso de una cochera ubicada sobre el Pasaje Muñiz al 1200, en la zona norte de Rosario.

En esas circunstancias, Joaquín Pérez se aprestaba a ingresar a la cochera para guardar su Renault Clío y fue interceptado por al menos dos hombres que a bordo de una moto y a punta de pistola lo obligaron a descender y lo balearon. Los delincuentes huyeron con el auto, mientras que la víctima, con dos heridas en el pecho y otra en la pierna, alcanzó a correr unos 60 metros hasta la puerta de su casa, ubicada en Juan B. Justo al 1700. Allí se encontró con su esposa, su hija y los vecinos que salieron de sus casas al escuchar el ruido de los disparos. Poco se pudo hacer: la ambulancia tardó unos 15 minutos en llegar y varios minutos después Joaquín murió en el HECA.

Más tarde, con los datos aportados por los vecinos, la policía localizó el auto robado, que había sido abandonado en las calles Olive y Flynn, a unas 10 cuadras del lugar del asalto. El vehículo presentaba los vidrios del lado del conductor estallados, la llave de contacto en el piso y en su interior fue hallada una pistola calibre 40 que fue enviada a peritar para determinar si fue el arma utilizada en el crimen, añadieron los informantes.

El caso es investigado por el fiscal de homicidios dolosos de turno en Rosario, Adrián Spelta, quien ordenó una serie de medidas que apuntan a determinar la mecánica del hecho e identificar a los atacantes.

"Es un día muy triste. El de Joaquín no es un asesinato más. Un buen chico, un resiliente que había perdido a sus viejos y seguía estudiando, trabajando, siendo padre… No naturalicemos estas cosas. Si vinieron fuerzas, por favor, que empiecen a cuidarnos mejor". Así se expresó el intendente Pablo Javkin a través de su cuenta de Twitter.

Javkin contó que se había comunicado con una persona allegada a la esposa del arquitecto asesinado, para ponerse a disposición de la familia y también de los vecinos del barrio, y en contexto reiteró su reclamo de mayor presencia de policías en las calles, porque “estas cosas suceden porque se da una oportunidad para que eso suceda”.

“El problema de fondo es el valor de la vida, lo que significa para una persona matar a alguien, perder un proyecto de vida para la ciudad de un hombre de 30 y pico de años, recibido, trabajando en su profesión, con una hija muy chiquita y con una historia familiar muy particular de recuperación. Todo eso no tiene ningún atenuante en el dolor”, expresó el intendente.

Javkin declaró que un episodio como este “genera una enorme movilización en el barrio. Estas son cosas que no podemos aceptar y ni acostumbrar. Acá no hubo un enfrentamiento entre bandas, no hubo una situación que tenga que ver con una economía ilegal. Se trató de un hecho sangriento, injustificado y criminal que arruinó la vida de una familia. Y lo hacen de una manera impune, porque tampoco hay una persecución. Esto es un sinsentido y ya lo hemos remarcado: nos tienen que cuidar más”.

Javkin dijo que mantendría una comunicación con el ministro de Seguridad de la provincia, Jorge Lagna. "Siempre estamos en contacto, pero creo que el refuerzo de los efectivos federales debe notarse en que este tipo de hechos no ocurran. Una cosa es que ocurra un episodio con personas involucradas en economías criminales, y otra casa es lo que sucedió en Arroyito. Me preocupa mucho esta situación de inseguridad. Las intenciones serán muchas, pero el hecho lamentablemente es sagrado y muy doloroso".

El hecho se convirtió en la noticia del día y las coberturas de los noticieros televisivos mostraron la leyenda "Justicia por Joaquín" a lo largo de toda la transmisión. Con el paso de las horas la agrupación Vecinales Rosarinas Unidas por la Seguridad consolidó la convocatoria: una movilización hoy a las 19.30 en la esquina de Alberdi y Juan B. Justo para pedir justicia por Joaquín.

Con el crimen de Pérez, ascienden a 187 los homicidios registrados en lo que va del año en el Departamento Rosario.