Cinco familias del colegio Magno de Pilar fueron asesoradas este martes en sus derechos por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) luego de que la institución escolar rechazara la semana pasada las vacantes para ocho chicos por tratarse de personas con discapacidad, informó el organismo en un comunicado.



"La presidenta del Inadi, Victoria Donda, los recibió para escucharlas, contenerlas y asesorarlas respecto a sus derechos, y canalizar las denuncias por discriminación", y se les aclaró que se intenta establecer diálogo con autoridades de la escuela a fines de resolver la demanda de vacantes.



La semana pasada, el colegio Magno de Pilar ratificó que "no revertirá" la decisión en un texto enviado a la comunidad educativa.



"En caso de que no sea posible arribar a una solución se avanzará con una conciliación, y luego con un dictamen de opinión sobre lo denunciado. Aspiramos a que la intervención sirva como puntapié para repensar las prácticas y decisiones que adoptó la escuela y a favorecer los valores sobre la diversidad y la inclusión de las niñas y niños", expresaron desde el Inadi.



Según las estadísticas del Instituto, el ámbito educativo es uno de los principales donde ocurren los episodios discriminatorios contra personas con discapacidad.



"Puntualmente en el ámbito escolar, la discapacidad es el principal motivo de discriminación, tanto en ámbitos privados como públicos", precisaron desde el organismo que dirige Donda.