El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, tal como adelantó este diario, volverá a la provincia de Tucumán para la campaña electoral del año que viene. Es un hecho y el desembarco será en febrero. Desde el gobierno se esfuerzan en aclarar que "todo sigue igual", y que desde que el tucumano asumió en el cargo saben que su deseo es volver a la provincia para la campaña, pero cerca del tucumano lo confirman y en los pasillos de Casa Rosada ya comenzaron a crecer los rumores sobre quién podría ser el reemplazante. Suena el nombre del titular de la AFI, Agustín Rossi, y del actual canciller y exjefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ambos muy cercanos al Presidente. Desde el entorno de ambos se encargaron de desmentir esas versiones a Página12, y de aclarar, además, que no hubo ofrecimientos.



"Son sólo rumores", dicen cerca de Rossi para descartar cualquier cambio. Expresan que él se encuentra "muy bien" en la AFI y que el mandatario no lo llamó para ofrecerle ningún puesto nuevo. Desde el entorno de Cafiero, son más categóricos y dicen que "no", no hay "ninguna chance" y recuerdan que el ministro ya cumplió gestionando la pandemia. En ese contexto, apareció otra posibilidad: que, una vez que Manzur se vaya, lo haga tomando una licencia y en su puesto asuma su actual vicejefe de gabinete y hombre de confianza de Fernández, Juan Manuel Olmos.



Este lunes, Olmos recibió en su despacho de Balcarce 50 al secretario de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, y si bien dijeron a la prensa que se reunieron simplemente para "conversar temas de gestión que tienen que ver con Nación y Provincia", los rumores de posibles cambios en la jefatura de gabinete habrían sido parte del menú del encuentro. Olmos asumió el sillón de la vicejefatura al mismo tiempo que Sergio Massa juraba como Ministro de Economía. En aquella modificación del gabinete, Manzur envió a Jorge Neme --quien se desempeñaba en el cargo que ahora ocupa Olmos-- a la cartera del tigrense, donde aún hoy se desempeña como secretario de Planificación del Desarrollo. Fernández ocupó el segundo lugar vacante en la jefatura, con Olmos, hasta entonces su jefe de asesores.

"Ni Manzur está pensando en irse ni el Presidente en reemplazarlo", dicen cerca de Fernández, pero al mismo tiempo aseguran que el tucumano "siempre dijo que se iría". Además, recuerdan que las elecciones en esa provincia serán en mayo y aclaran que para eso "faltan como seis meses". Por ese motivo, argumentan, aún nadie está pensando en reemplazos. Desde el entorno de Manzur, la cosa es distinta. Aseguran que el tucumano tiene la idea de volver a su territorio para compartir fórmula con Osvaldo Jaldo, quién ocupa su cargo desde que Manzur desembarcó en Casa Rosada en el mes de septiembre de 2021. En las elecciones del 14 de mayo, en tanto, Manzur se postularía como vicegobernador compartiendo fórmula con Jaldo. El actual jefe de gabinete no iría primero, explican, porque ya fue dos veces gobernador y no puede jugar una tercera vez.



El movimiento de Manzur iría en línea con lo que tienen pensado hacer varios dirigentes de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales a medida que se acerquen las elecciones de 2023: volver a sus territorios para dar la batalla por las elecciones desde esas trincheras. El primero que volvió a sus pagos fue el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que abandonó la cartera para regresar a la intendencia de Hurlingham la semana pasada. Lo mismo tendrían pensado hacer el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que volvería a San Martín, y el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que regresaría a Avellaneda. También se menciona en la lista al jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, que volvería para competir en Lomas de Zamora, entre otros. Lo que dicen desde sus entornos es que no se van a ir "todos juntos", será un proceso gradual, y también natural porque sus figuras generan la tracción que sus sucesores no tienen o porque van a disputar la interna en sus espacios.



Más allá de los rumores, la agenda del gobierno continúa y el jefe de gabinete este miércoles, por ejemplo, encabezará una reunión con todos los ministros en Casa Rosada. La cita es a las nueve de la mañana y será el primero de estos encuentros en los que participen las nuevas ministras de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y de Trabajo, Kelly Olmos, después de su asunción, la semana pasada.

La última reunión de gabinete había sido el 28 de septiembre. En aquella ocasión ya no había asistido el exministro de Trabajo, Claudio Moroni, y tampoco Sergio Massa. Habrá que ver si el tigrense participa en el encuentro de este miércoles. Por ahora no hay confirmación oficial desde su entorno. El Presidente, en tanto, no será de la partida --como sí lo fue en ocasiones anteriores-- porque este miércoles tiene pensado viajar a la provincia de Catamarca, donde lo recibirá el gobernador Raúl Jalil.