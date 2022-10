El presidente Alberto Fernandez inauguró este martes un nuevo módulo de la Planta Depuradora de Aysa para el tratamiento de líquidos cloacales en el municipio bonaerense de Hurlingham. La obra beneficiará a más de 300 mil habitantes de la zona y se suma a las “5000 obras en ejecución” que se realizan de forma simultánea en el país. Durante el acto, el mandatario sostuvo que es necesario mantener el nivel de crecimiento, aunque haya que “ver cómo ordenar las cuentas públicas”. También elogió el trabajo de Juan Zabaleta durante su desempeño al frente del ministerio de Desarrollo Social, en el marco de su regreso a la intendencia, pero La Cámpora pegó el faltazo al acto y la movida dejó varios heridos.

"En el acto de ayer no hay que leer la ausencia sólo de La Campora, sino también de Axel Kicillof y de (Sergio) Massa, cuya presencia estaba confirmada", señalaron desde el espacio que lidera el diputado Máximo Kirchner ante una consulta de Página12. El espacio está convencido de que esto sucedió porque "Juanchi" quiso usar el acto para resolver una cuestión interna de política local y le salió mal.



Zabaleta volvió a la intendencia del municipio bonaerense donde fue reemplazado durante el tiempo de su gestión en Nación por Damián Selci, quien era concejal y asumió la jefatura de la comuna. Selci reporta a La Cámpora. Y Zabaleta debe resolver la transición, en un territorio al que volvió para disputar no sólo las elecciones de cara al 2023 sino también las internas dentro del Frente de Todos. La ausencia de Selci y otros referentes camporistas locales en la foto del acto, multiplicaron temprano especulaciones acerca de las tensiones que a última hora se confirmaron. Otro de los ausentes fue el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, cuya presencia estaba prevista. Su entorno aseguró que el mandatario "tuvo una emergencia personal que intentó resolver en tiempo y forma" pero no pudo y descartaron otros motivos del faltazo. Por las evidencias, tampoco bastó la presencia de Malena Galmarini como presidenta de AySA para reemplazar para las fotos a Sergio Massa.





El acto



"Esta mañana hablábamos con Sergio (Massa) y le decía: no debemos parar el crecimiento, tenemos que ver cómo ordenamos las cuentas públicas, pero no paremos el crecimiento", dijo el jefe de Estado durante el acto. Destacó que, luego de tres años de gestión, es posible decir que “en la historia de la Argentina no ha habido 5.000 obras en ejecución al mismo tiempo como existe en este momento".



El módulo II de la planta depuradora para el tratamiento de líquidos cloacales requirió una inversión de más de 2.492 millones de pesos y beneficiará a más de 300 mil habitantes de la región, lo que permitirá triplicar la capacidad actual de procesamiento de residuos de la zona. “Cuando nosotros llegamos al Gobierno nos encontramos con el 70 por ciento de la obra pública paralizada y con una deuda millonaria de casi 40 millones de pesos en retrasos de pagos”, recordó Fernández durante la inauguración. Y sostuvo: “Estamos inaugurando una obra que va mucho más allá de los vecinos de Hurlingham y para nosotros es una gran satisfacción”.







El elogio a "Juanchi"

El intendente local y exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sostuvo: “Somos parte de un gobierno que vino a invertir en políticas públicas, vinculadas a la obra pública, a las políticas sociales y a los derechos en toda la argentina”. Además, aseguró que “con esta obra el distrito de Hurlingham va a tener el 93 por ciento de la conexión de cloacas”.



Esta fue una de sus primeras apariciones tras renunciar al ministerio que ahora conduce Victoria Tolosa Paz. Alberto Fernández dijo sobre su paso por el gabinete que fue importante el tiempo que estuvo, pero admitió que debió devolverlo. "Se los robé a los vecinos de Hurlingham durante un tiempo. Fue muy necesario el tiempo que estuvo con nosotros y lo que trabajó", dijo y celebró que "ha vuelto a sus pagos a seguir trabajando por sus vecinos".





Los que sí estuvieron



En el acto hubo otros que sí estuvieron presentes. Gabriel Katopodis y los intendentes de otros municipios beneficiados por el proyecto: Alberto Descalzo (Ituzaingó), Lucas Ghi (Morón), y Fernando Moreira (San Martín), entre otros.



Con el retorno de Zabaleta al municipio bonaerense, aun queda por resolver la transición entre el nuevo gabinete y los funcionarios designados por el exintendente interino Damián Selci, que responden a La Cámpora. La obra es importante para la Provincia pero foto con todos se hace difícil con la propia tropa.